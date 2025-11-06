Miss Piggy: H εμβληματική ντίβα των Muppets ετοιμάζεται για τη μεγάλη οθόνη

Enikos Newsroom

Media

Miss Piggy

Οι βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) και Έμα Στόουν (Emma Stone) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Κόουλ Εσκόλα (Cole Escola) για να φέρουν τη θρυλική Miss Piggy στη μεγάλη οθόνη.

Η Disney, που έχει τα δικαιώματα των Muppets, έδωσε το πράσινο φως για το πρότζεκτ, το οποίο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, όπως αναφέρει το Variety.

Σημειώνεται ότι η Miss Piggy, η πληθωρική ντίβα των Muppets που δημιουργήθηκε από την Μπόνι Έρικσον (Bonnie Erickson) και τον Φρανκ Οζ (Frank Oz) τη δεκαετία του ’70, δεν έχει «πρωταγωνιστήσει» ποτέ σε δική της μεγάλου μήκους ταινία.

Η Λόρενς και η Στόουν θα αναλάβουν την παραγωγή, ενώ ο βραβευμένος με Tony καλλιτέχνης για το έργο του στο Μπρόντγουεϊ «Oh, Mary!», θα γράψει το σενάριο.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να το ανακοινώσω, αλλά εγώ και η Έμα παράγουμε μία ταινία για τη Miss Piggy και ο Κόουλ γράφει το σενάριο», αποκάλυψε η Λόρενς στο podcast «Las Culturistas», που παρουσιάζουν οι Μπόουεν Γιανγκ (Bowen Yang) και Ματ Ρότζερς (Matt Rogers).

