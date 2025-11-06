Γκιλφόιλ στη Σύνοδο P-TEC: Χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική στιγμή» – «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν»

Στη 6η Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC που ξεκίνησε σήμερα στην Ελλάδα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφοίλ, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Σε δηλώσεις της, ανέφερε: «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Αυτό δεν αφορά μόνο την κυριαρχία της αμερικανικής ενέργειας – είναι η υπεροχή και η σταθερότητα της Ελλάδας», υπογραμμίζοντας την στρατηγική σημασία των κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών.

Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε τους συμμετέχοντες της συνόδου «οραματιστές», τονίζοντας ότι οι επενδύσεις και οι νέες τεχνολογίες θα συμβάλλουν στη «σταθεροποίηση της περιοχής» και θα αποτελέσουν αντίβαρο στις ενέργειες Ρωσίας και Κίνας που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συνόδου, κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και στελέχη μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, όπως ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τζον Αρντιλ, ο επικεφαλής της Energean, Μαθιού Ρήγα, και ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, υπέγραψαν συμφωνία για έναρξη γεωτρήσεων στο Ιόνιο, σηματοδοτώντας την Ελλάδα ως πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη.

Φωτογραφία: Intime

Η Γκιλφοίλ κατέληξε με αισιοδοξία: «Όλοι εσείς εδώ είστε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής, που τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε μαζί. Μόλις αρχίσαμε – περιμένετε και θα δείτε».

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Καλημέρα σας, είμαι η Κίμπερλι Γκιλφοίλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην υπέροχη Ελληνική Δημοκρατία. Κύριοι, συγχαρητήρια για όσα κάνατε. Κι αυτό είναι ένα παράδειγμα το τι μπορούμε να κάνουμε, όταν η Αμερική και η Ελλάδα συνεργάζονται. Είμαι εδώ για να σας πω ότι, οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Αυτό δεν είναι αφορά μόνο την κυριαρχία της αμερικανικής ενέργειας – είναι η υπεροχή και η σταθερότητα της Ελλάδας. Αυτοί εδώ οι κύριοι είναι οραματιστές, δεν φοβούνται και θα δημιουργήσουν ένα μέλλον μιας ενέργειας που είναι εξαιρετική, που θα φέρει σταθερότητα σε όλες αυτές τις περιοχές. Είναι μια αντίδραση προς τις […] της Ρωσίας και της Κίνας, που είναι κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια. Όλοι εσείς εδώ είστε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής, που τη μοιραζόμαστε και την αγκαλιάζουμε μαζί. Μόλις αρχίσαμε – περιμένετε και θα δείτε».

14:03 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για συμφωνία ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy: Νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας» αναφέρει ο Πρωθυπουργός...
11:42 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης: Ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες

«Όπως φαίνεται με τα έως τώρα δεδομένα, ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες. ...
11:14 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει ο Γιώργος Γεωργαντάς – Την επόμενη εβδομάδα θα προσέλθει ο Σ. Λιβανός

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠ...
10:06 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

LIVE – Η Σύνοδος Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας: Hellenig Energy και ExxonMobil υπέγραψαν συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες

Δείτε σε ζωντανή σύνδεση τις εργασίες της σημερινής συνόδου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνε...
