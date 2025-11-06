Αντώνης Σαμαράς: Μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 15:00, ο Αντώνης Σαμαράς καταθέτει την πολιτική του σκέψη επί όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, που έδωσε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31Οκτωβρίου 2025, και στην οποία μιλάει για όλους και για όλα .

Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;

Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας;

Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή;

Θα προχωρήσει, τελικά, στη δημιουργία νέου κόμματος;

Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας.

