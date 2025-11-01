Αντώνης Σαμαράς: Πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Αντώνης Σαμαράς

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Γιατί ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία -και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη.

Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους», καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Σαμαράς.

13:54 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

