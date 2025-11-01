«Το παιδί»: Το χωριό ενώνεται για να αντιμετωπίσει την απειλή του Πάκη

Ραντεβού στις 23:00 δίνει η σειρά της ΕΡΤ1 «Το παιδί», με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια που μεταδίδονται από τη Δευτέρα 3 έως και την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025.

Το χωριό συσπειρώνεται για να αντιμετωπίσει την απειλή του Πάκη ότι θα πραγματοποιήσει έλεγχο για τα χρέη του Δήμου. Παράλληλα, οι έρευνες για τον Ιβάν καταλήγουν σε αδιέξοδο κι έτσι ο Δημήτρης, θέλοντας να βρει τον πατέρα του, ζητά βοήθεια από ένα απρόσμενο πρόσωπο. Η Άρτεμις με τον Πέτρο έρχονται πιο κοντά, αλλά συνεχώς βρίσκουν εμπόδια στον δρόμο τους. Η Μαίρη και η Μίνα αποφασίζουν να μιλήσουν ανοιχτά με τον Φώντα για τη σχέση τους, αλλά εκείνος τους κάνει μία αναπάντεχη πρόταση.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου – Eπεισόδιο 27o

Η Άρτεμις χωρίζει την πεντάδα σε ομάδες για να ψάξουν τα ίχνη του Ιβάν και της Τάνιας. Η Άφρο συζητάει ανοιχτά με τον Πέτρο για τα συναισθήματά της για την Ελένη και εκείνος της δίνει μια αναπάντεχη συμβουλή. Παρασκευάς και Βούλα, γεμάτοι τύψεις, απολογούνται στον Χρυσόδημο για την πίτσα και η επίσκεψη τους στην καντίνα παίρνει μια συγκινητική τροπή. Παράλληλα, το χωριό συσπειρώνεται για να αντιμετωπίσει την απειλή του Πάκη ότι θα πραγματοποιήσει έλεγχο για τα χρέη του Δήμου, ενώ η Τιτίκα τούς μεταφέρει μια πολύτιμη πληροφορία. Στο μεταξύ, η Σοφία βρίσκει τις σημειώσεις της μητέρας της σχετικά με τα όσα της είπε η Τάνια για τις ιδιαιτερότητες του Δημήτρη.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου – Eπεισόδιο 28o

Το χωριό βρίσκεται σε αναβρασμό και όλοι βάζουν τα δυνατά τους για να ανακαλύψουν το μυστικό που έκρυβε ο Υάκινθος, έτσι ώστε να εμποδίσουν τον Πάκη από το να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Ταυτόχρονα, οι έρευνες για τον Ιβάν καταλήγουν σε αδιέξοδο κι έτσι ο Δημήτρης, θέλοντας να βρει τον πατέρα του, ζητά βοήθεια από ένα απρόσμενο πρόσωπο. Παράλληλα, συμπαραστέκεται στην Ανθούλα σε μία δύσκολη στιγμή της. Η Άρτεμις με τον Πέτρο έρχονται πιο κοντά, αλλά συνεχώς βρίσκουν εμπόδια στον δρόμο τους. Η Μαίρη και η Μίνα αποφασίζουν να μιλήσουν ανοιχτά με τον Φώντα για τη σχέση τους, αλλά εκείνος τους κάνει μία αναπάντεχη πρόταση.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου – Eπεισόδιο 29o

Η αναζήτηση για το επίμαχο βίντεο του Πάκη συνεχίζεται, αλλά νέες αφίξεις στο καφενείο του χωριού αποπροσανατολίζουν τις έρευνες. Η Άρτεμις με τον Πέτρο προσπαθούν να αναθερμάνουν τη σχέση τους, ενώ ο Δημήτρης με την Ανθούλα δίνουν, άθελά τους, ένα σημαντικό στοιχείο στη Στράτο. Η Μαίρη και η Μίνα προσπαθούν να πάρουν μια απόφαση στο δίλημμα που τους έθεσε ο Φώντας. Η Ιρίνα προσπαθεί να πείσει την κόρη της να φύγουν από την Αθήνα, αλλά μία νέα απειλή τους βάζει όλους σε κίνδυνο. Παράλληλα, ο Ιβάν συνειδητοποιεί πως δεν είναι τόσο ασφαλής όσο νόμιζε.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου – Eπεισόδιο 30ο

Ο Ιβάν ζητάει από τον Γερμανό να μην αποκαλύψει σε κανέναν ότι είναι ζωντανός, την ίδια στιγμή που η Ιρίνα και η Σοφία ανησυχούν για τη ζωή του Γιώργου. Ο Δημήτρης είναι αγχωμένος για το επικείμενο τραπέζι στο σπίτι της Στράτου και ζητάει συμβουλές από όλους, ενώ η Σίσσυ έχει βάσιμες υποψίες ότι ο Θέμης την απατάει. Η Μαίρη χτυπάει το πόδι της στο δάσος, αλλά όταν η Μίνα βλέπει την ευνοϊκή στάση του Φώντα απέναντι στην πρώτη, αποφασίζει να δράσει. Ταυτόχρονα, ο Πάκης καταφθάνει στο χωριό απαιτώντας από τους χωριανούς να του αποδείξουν πως όντως κατέχουν το επίμαχο βίντεο με τη γυναίκα του Υπερπεριφερειάρχη.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη