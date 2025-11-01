ΕΛ.ΑΣ.: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τα επεισόδια στα Εξάρχεια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξάρχεια
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. σε επεισόδιο έξω από κατάστημα στα Εξάρχεια μετά τη χθεσινή συγκέντρωση.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, σημειώθηκαν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας μετά το τέλος συγκέντρωσης, που πραγματοποίησαν διάφορες συλλογικότητες για την συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη, την ώρα που συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη, με καδρόνια και φωτοβολίδες. Κατά την διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση: «Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης».

