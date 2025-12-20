Ερντογάν: «Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας»

«Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την παράδοση ενός νέου υποβρύχιου στο ναυτικό της χώρας.

«Δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

«Είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα. Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος» υπογράμμισε.