HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελβίρα μαθαίνει πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή

Νάντια Ρηγάτου

Media

Συνεχίζονται οι εκλογές για πρόεδρο, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00.

Ο προεκλογικός πυρετός για τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων εξακολουθεί να φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου. Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 22 – «Θα… θα… θα…» (Β) (Σάββατο 20 Δεκεμβρίου)

Ο προεκλογικός πυρετός ανεβαίνει επικίνδυνα στο νησί. Ο Παντελής αρχίζει να στήνει το ύπουλο σχέδιό του.

Η υποψηφιότητα της Νούλης προκαλεί τη δυσαρέσκεια της Ελβίρας και του Γιάννη, που διεκδικούν και οι ίδιοι τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων. Παράλληλα, ο Φίλιππος αρχίζει μαθήματα φλερτ με την Ντίνα για να εξομολογηθεί τον έρωτά του στην Ελβίρα, η οποία προσπαθεί να κρύψει πως σκέφτεται ακόμα τον Χάρι.

Ο πόλεμος των αντιπάλων υποψηφίων κορυφώνεται με αλληλοκατηγορίες για εκφοβισμό και νοθεία. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια μεγάλη έκπληξη για όλους.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν η Ελβίρα μαθαίνει από την Ντίνα και τον Φίλιππο πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.

Δείτε το Trailer:

