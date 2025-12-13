HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελβίρα προσπαθεί να βγάλει οριστικά από το μυαλό της τον Χάρι, απόψε στις 21:00

Σε προεκλογικό πυρετό βρίσκεται το νησί, στο νέο επεισόδιο της κωμωδίας του MEGA, HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00.

Όλοι διεκδικούν τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, σε μια εκλογική κούρσα που φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου. Την ίδια ώρα, η Ελβίρα προσπαθεί να βγάλει οριστικά από το μυαλό της τον Χάρι.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 21 – «Θα… θα… θα…» (Α) (Σάββατο 13 Δεκεμβρίου)

Η Ελβίρα θέλει να βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του κλάδου για τη θέση του Προέδρου που παραδοσιακά κρατούσε ο πατέρας της, αλλά συγκρούεται με τον Γιάννη, ο οποίος έχει τα ίδια σχέδια.

Η Νούλη βρίσκεται σε δίλημμα ποιον από τους δύο να υποστηρίξει, ενώ ο Θεμιστοκλής την πείθει να κατέβει η ίδια υποψήφια για να μην μαλώνουν τα παιδιά της.

Ο Φίλιππος πιέζει την Ντίνα να του κάνει μαθήματα φλερτ, ώστε να τα αξιοποιήσει τώρα που θα είναι σύμβουλος της Ελβίρας στον προεκλογικό αγώνα. Το μυαλό της Ντίνας, όμως, βρίσκεται αλλού: παρακολουθεί τον Χάρι και ανακαλύπτει ότι μένει στον Παντελή.

Εκεί ο Χάρι γίνεται δεκτός ως εκλεκτός πελάτης και εκπρόσωπος της Raptor και πείθει τον Ηλία ότι πρέπει να κατέβει αυτός υποψήφιος με σύνθημα «τόπο στα νιάτα».

Δείτε το trailer

 

