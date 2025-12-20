Τραμπ: Πώς περνάει τις γιορτές των Χριστουγέννων – Τα δώρα που κάνει στα εγγόνια του

Τραμπ: Πώς περνάει τις γιορτές των Χριστουγέννων – Τα δώρα που κάνει στα εγγόνια του
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τα εγγόνια του. Πηγή: Lara Trump

Κάθε χρόνο η οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ έχει ένα δίλημμα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Τι δώρο να κάνει σε έναν πρόεδρο που τα έχει όλα.

Η Λάρα Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι η αγορά ενός δώρου για τον πεθερό της είναι μια δύσκολη αποστολή την περίοδο των γιορτών.

«Νιώθω άσχημα γιατί, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μας δίνει τόσα πολλά ως χώρα και θέλουμε να του δώσουμε πίσω κάτι σπουδαίο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας αναρωτιόμαστε: “Τι να του πάρουμε;”», είπε η Λάρα Τραμπ, που είναι παντρεμένη με τον μικρότερο γιο του προέδρου, Έρικ Τραμπ.

Τελικά όπως ανέφερε η Λάρα Τραμπ επιλέγει κάτι που ξέρει ότι θα συγκινήσει την καρδιά του προέδρου. «Κάθε χρόνο του δίνουμε βασικά κορνιζαρισμένες φωτογραφίες μας μαζί του. Αλλά του αρέσουν. Και πολλές από αυτές βρίσκονται στο γραφείο πίσω του στο Οβάλ Γραφείο», αποκάλυψε η Λάρα Τραμπ.

Και συνέχισε: «Ξέρει ήδη ότι θα το λάβει. Αυτό είναι το σύνηθες για αυτόν τα Χριστούγεννα και τα γενέθλιά του».

Ο Έρικ και η Λάρα Τραμπ με τα παιδιά τους. Πηγή: Lara Trump

Τα δώρα στα εγγόνια του

Η νύφη του Αμερικανού προέδρου ανέφερε ότι έχει την αίσθηση ότι η Μελάνια Τραμπ έχει μεγάλη σχέση με τα δώρα, που λαμβάνουν τελικά τα εγγόνια του Τραμπ.

«Τα Χριστούγεννα τα εγγόνια του αγαπούν να τον επισκέπτονται στο γραφείο του και να τους δίνει γλυκά. «Τους επιτρέπει να τρέχουν στο γραφείο του… και να παίρνουν ό,τι γλυκό θέλουν. Και έχει μεγάλο απόθεμα», είπε η Λάρα Τραμπ.

Μάλιστα εξήγησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πάντα πολλά γλυκά στο γραφείο του στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο το λεγόμενο και «χειμερινό Λευκό Οίκο». «Υπάρχουν και μικρά Snickers και M&Ms. Αν και μερικές φορές έχουμε βρει και μεγάλες σοκολάτες, τις οποίες δεν θέλω να τρώνε τα παιδιά μου αλλά είναι πολύ ενθουσιασμένα όταν συμβαίνει αυτό», είπε.

Πώς περνάει τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Αμερικανός πρόεδρος

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η οικογένεια Τραμπ, δηλαδή οι γονείς της Λάρα Τραμπ και τα περισσότερα από τα πέντε παιδιά του Ντόναλντ Τραμπ και οι οικογένειές τους θα παρακολουθήσουν μαζί τη λειτουργία στην εκκλησία Bethesda-by-the-Sea, την Επισκοπική Εκκλησία όπου παντρεύτηκαν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ.

«Νομίζω ότι όλοι θα έρθουν για τα Χριστούγεννα, κάτι που είναι σημαντικό… Ο Ντον έχει πέντε παιδιά, η Ιβάνκα και ο Τζάρετ έχουν τρία παιδιά. Εμείς έχουμε δύο παιδιά», είπε η Λάρα Τραμπ, που έχει αποκτήσει τον Λουκ, 8 ετών, και την Καρολίνα, 6 ετών.

«Νιώθω ότι το τραπέζι μας γίνεται όλο και μεγαλύτερο, κάτι που είναι ωραίο. Είναι ωραίο να έχεις ένα μεγάλο οικογενειακό τραπέζι για τα Χριστούγεννα. Ποιος δεν το θέλει αυτό;» αναρωτήθηκε.

Η Λάρα Τραμπ εκτιμά ότι φέτος 500 μέλη του Μαρ-α-Λάγκο θα μοιραστούν με την οικογένεια Τραμπ το χριστουγεννιάτικο γεύμα. Μάλιστα με βάση τους διάσημους καλεσμένους που εμφανίστηκαν στο δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών, έκανε τις δικές τις εκτιμήσεις για το ποιοι θα παρευρεθούν τα Χριστούγεννα.

«Πέρυσι, ο Έλον Μασκ ήταν μέρος του οικογνειακού μας τραπεζιού την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η μητέρα του, Μέι ήταν εκεί… Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε που ζουν κοντά και είναι γνωστό ότι περνούν για να μας δουν», ανέφερε η Λάρα Τραμπ.

