Κωνσταντίνος Αργυρός: «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση – Μου έχουν γίνει προτάσεις»

Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αποκαλύπτοντας ότι κατά καιρούς του έχουν γίνει σχετικές προτάσεις.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ξεκαθάρισε πως η ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι στα άμεσα σχέδιά του. «Δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική σε αυτή τη φάση. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις από διαφόρους, αλλά το θέμα είναι εγώ αν θέλω να μπω σε μία τέτοια διαδικασία, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ»

«Προσπαθώ να βοηθάω με το δικό μου τρόπο, αν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά μου κι αν μπορώ να φανώ κάπου χρήσιμος θα το κάνω» πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

