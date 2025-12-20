Ζελένσκι: Οι Αμερικανοί πρότειναν συνάντηση Ουκρανίας, ΗΠΑ, Ρωσίας στο Μαϊάμι

Οι ΗΠΑ πρότειναν μια ενδεχόμενη νέα μορφή ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας με Αμερικανούς και πιθανόν Ευρωπαίους απεσταλμένους να συμμετέχουν, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο θα αποφασίσει για τη μορφή μόλις καταστεί σαφές εάν οι διμερείς συνομιλίες με Αμερικανούς διαπραγματευτές, που ξεκίνησαν χθες, είναι θετικές, ανέφερε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας πως σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα με την επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρούστεμ Ουμέροφ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τι είδους μορφή συνομιλιών πρότεινε η διοίκηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ είπαν πως θα είχαν μια ξεχωριστή συνάντηση με εκπροσώπους της Ρωσίας. Και πρότειναν την ακόλουθη δομή, εξ όσων εγώ καταλαβαίνω: Ουκρανία, Αμερική, Ρωσια και, εφόσο υπάρχουν εκπρόσωποι της Ευρώπης εκεί, πιθανόν η Ευρώπη επίσης», σχολίασε ο Ζελένσκι.

Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους αξιωματούχος στη Φλόριντα σήμερα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία δεν έχουν εμπλακεί σε απευθείας διαπραγματεύσεις από το Ιούλιο, όμως οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι είχα έναν γύρο συνομιλιών με Αμερικανούς εταίρους στις ΗΠΑ χθες και συμφώνησαν να επαναλάβουν τις επαφές σύντομα, είπε ο Ουμέροφ.

