Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια – Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα των μπαρών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ωστόσο οι αγρότες διαβεβαιώνουν πως θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιήθηκαν ή δρομολογούνται, σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας απευθύνοντας έκκληση να προσέλθουν σε διάλογο. «Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Την ίδια ώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Realfm 97,8, επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, έχει ικανοποιηθεί.

Σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων – Δικογραφία στα Ιωάννινα

Σήμερα και αύριο οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου υπήρχαν τα μπλόκα αφήνοντας τους οδηγούς να περνούν ελεύθερα.

Επιπλέον, παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα κατά την περίοδο των εορτών αφού όπως τονίζουν στόχος τους δεν είναι να παρεμποδίσουν τις εορταστικές μετακινήσεις, αλλά να ασκήσουν πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Όπως επισημαίνουν, υπάρχει πρόθεση διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού, ώστε οι μετακινήσεις των Χριστουγέννων να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, έλαβε η ΕΛΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Ειδικότερα, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων, δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα. Καταγράφηκαν επίσης, όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, και αξιοποιείται υλικό από κάμερες της Εγνατίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στις 12:00 άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων Δροσοχωρίου και η διέλευση των οχημάτων που κινούνται από και προς τα Ιωάννινα, γίνεται χωρίς οι οδηγοί να πληρώνουν το αντίτιμο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά για περίπου τρεις ώρες, με τις μπάρες σηκωμένες. Όπως ανέφεραν νωρίτερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, ένα «δώρο» προς τους πολίτες που μετακινούνται στο οδικό δίκτυο και έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το απόγευμα στο μπλόκο Καλπακίου δεν θα υπάρξει αποκλεισμός του δρόμου.

αγρότες Δροσοχώρι

αγρότες Δροσοχώρι

Στα μπλόκα, με ανοιχτά διόδια και δωρεάν προϊόντα τις γιορτές

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τις ημέρες των εορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία και οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί για την ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων.

Χαρακτηρίζουν το άνοιγμα των διοδίων συμβολική ενέργεια, σημειώνοντας ότι επιθυμούν οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί για την κοινωνία. Με τη δράση αυτή επιδιώκουν να αναδείξουν, όπως υποστηρίζουν, τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους και να στείλουν μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρουν, θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Την ίδια ώρα προανήγγειλαν σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας τις επόμενες ημέρες, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών τους.

Αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακροχωρίου και μοιράζουν και προϊόντα

Αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακροχωρίου και η διέλευση των οχημάτων θα είναι ελεύθερη λοιπόν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες θέλουν να πουν το δικό τους ‘’ευχαριστώ’’ στους πολίτες για την στήριξη που έχουν επιδείξει στον αγώνα τους που πραγματοποιούν εδώ και 21 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της δράσης, μοιράζονται τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Μακροχωρίου

 

@thesspost Αγρότες σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου στη Λάρισα. #αγρότες #μπλόκο #διόδια #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – ThessPost.gr

Ανοιχτές οι μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου μέχρι τις 15.00

Έπειτα από συνεννόηση με τους ανθρώπους της Εγνατίας, αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά, Βόλβη και Γιαννιτσά σήκωσαν τις μπάρες και στα διόδια Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα προς Αθήνα.  Τα διόδια Ωραιοκάστρου βρίσκονται στην εξωτερική περιφερειακή που οδηγούν στην εθνική οδό για Αθήνα.

Οι μοιράζουν φυλλάδια στους διερχόμενους οδηγούς και ίσως και προϊόντα τους, ενώ ανήρτησαν και πανό με μήνυμα, «αγωνιζόμαστε για την επιβίωση μας ενάντια στις πολιτικές που μας διώχνουν από τη γη μας».

Η δράση ξεκίνησε περίπου στις 12.00 και θα διήρκησε μέχρι τις 15.00. Οι αγρότες σκέφτονται να επαναλάβουν την συγκεκριμένη κίνηση και αύριο, Κυριακή, κάτι που θα αποφασιστεί αργότερα. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες τονίζουν ότι δε θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα σε οδηγούς και εκδρομείς του Σαββατοκύριακου.

Στα μπλόκα Δερβενίου και Χαλκηδόνας οι αγρότες δεν θα προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμούς στους κόμβους.

διόδια Ωραιοκάστρου
Photo: ERT

Άνοιξαν

Άνοιξαν τα διόδια οι αγρότες της Καρδίτσας

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας. Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Οι αγρότες μοίραζαν φυλλάδια στους ταξιδιώτες, πολλοί από τους οποίους σήκωναν τις γροθιές τους για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον αγώνα τους.

Κλειστός ο Προμαχώνας για τα φορτηγά

Στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά προχωρούν από τώρα οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα. Οι αγρότες κλείνουν τον Προμαχώνα για τις νταλίκες χωρίς να ανακοινώσουν το πότε θα ανοίξει ξανά. Η κίνηση στον Προμαχώνα το Σαββατοκύριακο από νταλίκες δεν είναι ανάλογη με τις καθημερινές.

Μεγάλη είναι η κίνηση από τουριστικά λεωφορεία όπως και ΙΧ αυτοκινήτων των οποίων η διέλευση πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Προμαχώνας- αγρότες

Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Αγροτικά μπλόκα στα τελωνεία

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Αχαΐας – Άνοιγμα ενός ρεύματος κυκλοφορίας ενόψει εορτών

Τα μηχανήματα των αγροτών της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας. Κάθε απόγευμα κάνουν συνέλευση για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι τους δήλωσαν στην ΕΡΤ ότι θα παραμείνουν στο μπλόκο το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα αναμένεται νέα συνέλευση της συντονιστικής επιτροπής, κατά την οποία, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η πρόθεση τους είναι την Τρίτη και την Τετάρτη να ανοίξουν ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα για να διευκολυνθούν οι οδηγοί που ταξιδεύουν για τις ημέρες των γιορτών.

Όπως δήλωσε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών Δημήτρης Στέργιος η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για τα ΙΧ και όχι για τα φορτηγά. Τις ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη θα ανακοινώσουν οι αγρότες μετά από την συνέλευση της ερχόμενης Δευτέρας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν λόγο να φύγουν από το μπλόκο, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν τους ικανοποιούν οι απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματα τους ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μεταβούν στην Αθήνα με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα μετά τις γιορτές.

μπλόκα οι αγρότες της Αχαΐας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί πρέπει να ζητάμε χάρες; Ποιο είναι το φαινόμενο Ben Franklin που κάνει τους άλλους να μας συμπαθούν

Η αποχή από την αναπαραγωγή παρατείνει τη ζωή στα ζώα, σύμφωνα με μελέτη – Τι ισχύει για τους ανθρώπους;

Στα ύψη ο χρυσός – Νέο ρεκόρ στην τιμή της λίρας, πόσο πωλείται

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Προσοχή στην προθεσμία εξόφλησής τους – Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:45 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Πώς δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία – Υπέβαλαν σε βασανιστήρια όσους δεν τηρούσαν τους «κανόνες πειθαρχίας»

Σοκ προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα διακίνη...
14:54 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε στο σπίτι Τούρκων έπειτα από αστυνομική επιχείρηση

Ένας ανήλικος ο οποίος είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε σε σπίτι που διέμεναν Τούρ...
14:33 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς σε σχολείο της Αττικής – 12 συλλήψεις

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο των βορείων προαστίων της Αττικής, εξάρθρωσε η Διε...
14:12 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα – «Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος με δάκρυα στα μάτια απαντά σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανά...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα