Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια – Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα των μπαρών

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα αιτήματά τους. Τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα, ωστόσο οι αγρότες διαβεβαιώνουν πως θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των Χριστουγέννων.

Τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών, ικανοποιήθηκαν ή δρομολογούνται, σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας απευθύνοντας έκκληση να προσέλθουν σε διάλογο. «Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Την ίδια ώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Realfm 97,8, επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, έχει ικανοποιηθεί.

Σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων – Δικογραφία στα Ιωάννινα

Σήμερα και αύριο οι αγρότες σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων στα σημεία όπου υπήρχαν τα μπλόκα αφήνοντας τους οδηγούς να περνούν ελεύθερα.

Επιπλέον, παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα κατά την περίοδο των εορτών αφού όπως τονίζουν στόχος τους δεν είναι να παρεμποδίσουν τις εορταστικές μετακινήσεις, αλλά να ασκήσουν πίεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Όπως επισημαίνουν, υπάρχει πρόθεση διευκόλυνσης του επιβατικού κοινού, ώστε οι μετακινήσεις των Χριστουγέννων να πραγματοποιηθούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Την ίδια ώρα, εντολή να προχωρήσει στην καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι συμμετείχαν στην αγροτική κινητοποίηση ανοίγματος των διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, έλαβε η ΕΛΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης. Ειδικότερα, σχηματίζεται από την Τροχαία Ιωαννίνων, δικογραφία για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδικήματα. Καταγράφηκαν επίσης, όλα τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, και αξιοποιείται υλικό από κάμερες της Εγνατίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στις 12:00 άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων Δροσοχωρίου και η διέλευση των οχημάτων που κινούνται από και προς τα Ιωάννινα, γίνεται χωρίς οι οδηγοί να πληρώνουν το αντίτιμο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά για περίπου τρεις ώρες, με τις μπάρες σηκωμένες. Όπως ανέφεραν νωρίτερα αγρότες και κτηνοτρόφοι, πρόκειται για μια συμβολική κίνηση, ένα «δώρο» προς τους πολίτες που μετακινούνται στο οδικό δίκτυο και έχουν ταλαιπωρηθεί το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το απόγευμα στο μπλόκο Καλπακίου δεν θα υπάρξει αποκλεισμός του δρόμου.

Στα μπλόκα, με ανοιχτά διόδια και δωρεάν προϊόντα τις γιορτές

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τις ημέρες των εορτών δεν θα παρεμποδιστεί η κυκλοφορία και οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοικτοί για την ελεύθερη διέλευση των εκδρομέων.

Χαρακτηρίζουν το άνοιγμα των διοδίων συμβολική ενέργεια, σημειώνοντας ότι επιθυμούν οι δρόμοι να παραμένουν ανοιχτοί για την κοινωνία. Με τη δράση αυτή επιδιώκουν να αναδείξουν, όπως υποστηρίζουν, τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται το εισόδημά τους και να στείλουν μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρουν, θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου. Την ίδια ώρα προανήγγειλαν σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας τις επόμενες ημέρες, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεών τους.

Αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακροχωρίου και μοιράζουν και προϊόντα

Αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια Μακροχωρίου και η διέλευση των οχημάτων θα είναι ελεύθερη λοιπόν μέχρι τις 5 το απόγευμα. Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες θέλουν να πουν το δικό τους ‘’ευχαριστώ’’ στους πολίτες για την στήριξη που έχουν επιδείξει στον αγώνα τους που πραγματοποιούν εδώ και 21 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της δράσης, μοιράζονται τοπικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Ανοιχτές οι μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου μέχρι τις 15.00

Έπειτα από συνεννόηση με τους ανθρώπους της Εγνατίας, αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά, Βόλβη και Γιαννιτσά σήκωσαν τις μπάρες και στα διόδια Ωραιοκάστρου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα διόδια Ωραιοκάστρου βρίσκονται στην εξωτερική περιφερειακή που οδηγούν στην εθνική οδό για Αθήνα.

Οι μοιράζουν φυλλάδια στους διερχόμενους οδηγούς και ίσως και προϊόντα τους, ενώ ανήρτησαν και πανό με μήνυμα, «αγωνιζόμαστε για την επιβίωση μας ενάντια στις πολιτικές που μας διώχνουν από τη γη μας».

Η δράση ξεκίνησε περίπου στις 12.00 και θα διήρκησε μέχρι τις 15.00. Οι αγρότες σκέφτονται να επαναλάβουν την συγκεκριμένη κίνηση και αύριο, Κυριακή, κάτι που θα αποφασιστεί αργότερα. Σε κάθε περίπτωση οι αγρότες τονίζουν ότι δε θέλουν να προκαλέσουν προβλήματα σε οδηγούς και εκδρομείς του Σαββατοκύριακου.

Στα μπλόκα Δερβενίου και Χαλκηδόνας οι αγρότες δεν θα προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμούς στους κόμβους.

Άνοιξαν

Άνοιξαν τα διόδια οι αγρότες της Καρδίτσας

Τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες άνοιξαν σήμερα το πρωί οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας. Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Οι αγρότες μοίραζαν φυλλάδια στους ταξιδιώτες, πολλοί από τους οποίους σήκωναν τις γροθιές τους για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον αγώνα τους.

Κλειστός ο Προμαχώνας για τα φορτηγά

Στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά προχωρούν από τώρα οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα. Οι αγρότες κλείνουν τον Προμαχώνα για τις νταλίκες χωρίς να ανακοινώσουν το πότε θα ανοίξει ξανά. Η κίνηση στον Προμαχώνα το Σαββατοκύριακο από νταλίκες δεν είναι ανάλογη με τις καθημερινές.

Μεγάλη είναι η κίνηση από τουριστικά λεωφορεία όπως και ΙΧ αυτοκινήτων των οποίων η διέλευση πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.

Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.

Αγροτικά μπλόκα στα τελωνεία

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Αχαΐας – Άνοιγμα ενός ρεύματος κυκλοφορίας ενόψει εορτών

Τα μηχανήματα των αγροτών της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας. Κάθε απόγευμα κάνουν συνέλευση για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι εκπρόσωποι τους δήλωσαν στην ΕΡΤ ότι θα παραμείνουν στο μπλόκο το Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα αναμένεται νέα συνέλευση της συντονιστικής επιτροπής, κατά την οποία, σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η πρόθεση τους είναι την Τρίτη και την Τετάρτη να ανοίξουν ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα για να διευκολυνθούν οι οδηγοί που ταξιδεύουν για τις ημέρες των γιορτών.

Όπως δήλωσε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των αγροτών Δημήτρης Στέργιος η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για τα ΙΧ και όχι για τα φορτηγά. Τις ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη θα ανακοινώσουν οι αγρότες μετά από την συνέλευση της ερχόμενης Δευτέρας.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν λόγο να φύγουν από το μπλόκο, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν τους ικανοποιούν οι απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματα τους ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να μεταβούν στην Αθήνα με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα μετά τις γιορτές.