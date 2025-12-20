Νίκος Γιαννόπουλος: «Όποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο θα κληθεί στις δικαστικές αίθουσες»

Ο δημοσιογράφος, Νίκος Γιαννόπουλος, με ανάρτησή του στα social media, προειδοποιεί όσους όσοι τον χαρακτηρίζουν δημοσίως, σχετικά με την επίθεση του από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Γιαννόπουλος τονίζει ότι όποιος τον χαρακτηρίζει δημοσίως, είτε μέσω social media είτε αλλού, ως μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με το περιστατικό, «θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει. Όποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες».