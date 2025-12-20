Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 28 Δεκεμβρίου – «Προσέξτε τις επιλογές σας και η επιμονή σας θα ανταμειφθεί»

Κατά την εβδομάδα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου 2025, τρία ζώδια είναι προορισμένα να ευνοηθούν από την τύχη και την καλή συγκυρία. Οι ημέρες που έρχονται φέρνουν ένα ισχυρό κύμα ενέργειας του Αιγόκερου, ιδιαίτερα με την ευνοϊκή σύνοδο της Αφροδίτης με τον Ήλιο την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Η ενέργεια του Αιγόκερου συνδέεται άμεσα με την επιτυχία και την τύχη, όμως ενεργοποιείται και μέσα από τις επιλογές που κάνει κανείς.

Η άρνηση να τα παρατήσει κάποιος αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση προθέσεων και ονείρων. Όταν διατηρείται η πίστη και συνεχίζεται η προσπάθεια, η ίδια η ενέργεια αρχίζει να έλκει όσα επιθυμεί κανείς. Φυσικά, δεν είναι πάντα εύκολο να παραμένει κάποιος αφοσιωμένος στα όνειρά του ή στη ζωή που οραματίζεται. Παρ’ όλα αυτά, αξίζει τον κόπο. Ό,τι κι αν φέρει η επόμενη εβδομάδα, είναι σημαντικό να υπάρχει πίστη στον εαυτό και στην ικανότητα του σύμπαντος να φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Να είστε πρόθυμοι να δουλέψετε για όσα θέλετε και να παραμείνετε αφοσιωμένοι στις επιδιώξεις σας, ό,τι κι αν προκύψει. Εστιάστε στα συγκεκριμένα, μικρά βήματα που μπορείτε να κάνετε, και όχι μόνο στις ανταμοιβές στο τέλος της διαδρομής. Επιβραδύνετε και δείξτε προσοχή στις επιλογές σας, γνωρίζοντας πως όσο περισσότερο αρνείστε να τα παρατήσετε, τόσο περισσότερο το σύμπαν εργάζεται υπέρ σας.

Τα 3 ζώδια που ευνοούνται από την τύχη

Ταύρος,

Λέων,

Ζυγός

Ταύρος

Πιστέψτε στην τύχη, αγαπημένοι Ταύροι. Είστε πραγματικά το πιο τυχερό ζώδιο για το τέλος αυτής της χρονιάς και την αρχή του 2026 — αρκεί να πιστέψετε στον εαυτό σας. Κινηθείτε σαν να έχετε ολόκληρο το σύμπαν στο πλευρό σας, γιατί όντως το έχετε.

Αυτή η τύχη αφορά το να αξιοποιήσετε νέες ευκαιρίες. Σκεφτείτε τι ονειρεύεστε, ποια μέρη θέλετε να επισκεφθείτε και ποια νέα εγχειρήματα επιθυμείτε να ξεκινήσετε. Αυτή είναι η αρχή της υλοποίησης όλων όσων εύχεστε, γι’ αυτό είναι σημαντικό να είστε ξεκάθαροι με το τι πραγματικά θέλετε.

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, ο Ήλιος και η Αφροδίτη ενώνονται στον Αιγόκερω, δημιουργώντας μια εξαιρετικά δυνατή στιγμή τύχης. Ο Ήλιος και η Αφροδίτη είναι τα δύο πιο τυχερά ουράνια σώματα και βοηθούν στην εμφάνιση απρόσμενων ευκαιριών και οικονομικής αφθονίας. Ακόμα κι αν δεν περιμένετε να πάρετε ξαφνικές αποφάσεις τις επόμενες ημέρες, αυτή η ενέργεια σας βοηθά να αρχίσετε να σκέφτεστε πιο ανοιχτά και τολμηρά.

Προσπαθήστε να πιστέψετε στον εαυτό σας, στις ιδέες σας και στα θεϊκά σημάδια που λαμβάνετε. Μπαίνετε σε ένα νέο και εκπληκτικό κεφάλαιο της ζωής σας — πιο πλούσιο, πιο φωτεινό και πιο τυχερό. Αυτή η περίοδος φέρνει την ευκολία που πάντα ονειρευόσασταν, Ταύροι.

Λέων

Ξεκινήστε μια περιπέτεια, γλυκοί Λέοντες. Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Κριό ανατέλλει το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, παρακινώντας σας να αρχίσετε να εξερευνάτε την τύχη σας. Είναι η στιγμή να ακούσετε τη διαίσθησή σας και να κυνηγήσετε ό,τι σας καλεί.

Μπορεί να νιώσετε την επιθυμία να πάρετε ένα διάλειμμα από όλα ή ακόμη και να φύγετε για ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, για να εξερευνήσετε έναν συγκεκριμένο τόπο ή πολιτισμό. Αν και αυτή η ενέργεια σας ωθεί να ταρακουνήσετε τη ρουτίνα και τη ζώνη άνεσής σας, ο πραγματικός της σκοπός είναι να βρείτε την τύχη σε ό,τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς.

Το πρώτο τέταρτο της Σελήνης στον Κριό είναι περίοδος ιδεών. Ακόμα κι αν δεν έχετε κλείσει ακόμη εισιτήρια, μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την ενέργεια. Ακόμα κι αν βρεθείτε στο σπίτι αυτή την εβδομάδα, είναι μια εξαιρετική στιγμή να ξεκινήσετε έρευνα ή να επανέλθετε σε ιδέες που είχατε στο παρελθόν.

Τίποτα δεν σας εμποδίζει να ανοίξετε τα φτερά σας και να ζήσετε τη ζωή που σας προορίζεται, Λέοντες. Αρκεί να αποφασίσετε να μην τα παρατήσετε. Σχεδιάστε πώς θέλετε να μοιάζει ο επόμενος χρόνος σας και τι ελπίζετε να βιώσετε. Εστιάστε στο πώς θέλετε να νιώθετε και σε όσα θέλετε να δείτε — και αφήστε αυτά να γίνουν το πρόγραμμα μιας νέας, τυχερής περιπέτειας.

Ζυγός

Χαράξτε τον δικό σας δρόμο, αγαπημένοι Ζυγοί. Παρότι πάντα είχατε την ελευθερία να δημιουργήσετε μια ζωή που να σας εκφράζει αυθεντικά, δεν την αξιοποιούσατε πάντα. Αντί να ακούτε την καρδιά σας, προσπαθούσατε να ικανοποιήσετε τους άλλους ή να διατηρήσετε τις ισορροπίες.

Κάτι βαθύ μέσα σας έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο και πλέον συνειδητοποιείτε πως δεν μπορείτε να κάνετε τους άλλους ευτυχισμένους αν δεν έχετε πρώτα φροντίσει τον εαυτό σας. Αυτό είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού, είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική σας ζωή. Τώρα όλα περιστρέφονται γύρω από το να κάνετε αυτό που είναι σωστό για εσάς, Ζυγοί.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η Σελήνη στους Ιχθύες ευθυγραμμίζεται με τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο, φέρνοντάς σας έναν εντελώς νέο τρόπο να βλέπετε τη ζωή σας. Παρότι ο Δίας επηρεάζει την καριέρα σας, η σεληνιακή ενέργεια των Ιχθύων φέρνει αλλαγή και ενδυνάμωση.

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να αναδιοργανώσετε τη ζωή σας με βάση όσα χρειάζεστε πραγματικά — και όχι απλώς όσα πιστεύετε ότι «πρέπει» να κάνετε. Παρότι αυτή η ενέργεια ευνοεί έντονα εναλλακτικές μορφές εργασίας, όπως η εξ αποστάσεως, ο πραγματικός της σκοπός είναι να δημιουργήσετε τον χώρο που χρειάζεστε για να ανθίσετε. Το σύμπαν σας δίνει τη δύναμη να κάνετε αλλαγές τις επόμενες ημέρες. Απλώς θυμηθείτε: κάντε τες με τους δικούς σας όρους.