«Athens Santa Run 2025»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Athens Santa Run

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στο κέντρο της Αθήνας λόγω του «Athens Santa Run 2025».

Συγκεκριμένα, λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025» θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 21-12-2025 και κατά τις ώρες 09.00-11.00 στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η αποχή από την αναπαραγωγή παρατείνει τη ζωή στα ζώα, σύμφωνα με μελέτη – Τι ισχύει για τους ανθρώπους;

Σημαντικές επαφές στις ΗΠΑ είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Στο μικροσκόπιο σχολικές τσάντες και επώνυμα brands – Τι ερευνάται

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Παρατεταμένη επιζωοτία, αυστηρά μέτρα – Τι ισχύει για τον εμβολιασμό και την ανασύσταση του ζωικού κε...

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
16:22 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια – Δικογραφία στα Ιωάννινα για το σήκωμα των μπαρών

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες, ζητώντας λύσεις στα α...
14:54 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε στο σπίτι Τούρκων μετά από αστυνομική επιχείρηση

Ένας ανήλικος ο οποίος είχε εξαφανιστεί στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε σε σπίτι που διέμεναν Τούρ...
14:33 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς σε σχολείο της Αττικής – 12 συλλήψεις

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο των βορείων προαστίων της Αττικής, εξάρθρωσε η Διε...
14:12 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ξέσπασε σε κλάματα – «Θέλω να έρθει μπροστά μου και να μου πει ότι είμαι ψεύτης»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος με δάκρυα στα μάτια απαντά σε όσους επικρίνουν τη χρονική απόσταση ανά...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα