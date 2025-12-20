Φάμελλος: «Η πρόταση για τις εκλογές έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας»

Την πρόταση για προσφυγή στις εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας πως αυτή έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας και όχι του κόμματος, σε δηλώσεις που έκανε κατά την περιοδεία του στην αγορά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενόψει των Χριστουγέννων.

«Πολιτική είναι να αλλάζεις τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν τώρα, εφόσον βλέπουμε ότι κινδυνεύει η κοινωνία, η οικονομία, η ύπαιθρος, ακόμα και γεωπολιτικά περιορίζεται η ισχύς της χώρας, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει άμεση πολιτική αλλαγή», είπε ο κ. Φάμελλος.

Και συνέχισε: «Η πρόταση για τις εκλογές έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας, όχι με το συμφέρον των ποσοστών ή των κομμάτων. Η διαδικασία των εκλογών, όμως, πιστεύουμε ότι θα είναι και μια καταλυτική διαδικασία μεγάλων ρήξεων, γιατί τότε οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν προς τα πού θα πάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν, είναι έτοιμος και με πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα, αλλά και με πρόταση. Να συνεργαστούμε τώρα όλοι οι προοδευτικοί χώροι. Όχι απλά για να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, όχι για να φύγει η δεξιά. Για να έχουμε μια προοδευτική πολιτική στην Ελλάδα».

Αναφέρθηκε στην εικόνα που είδε στην αγορά και στο κλίμα των ημερών και σημείωσε: «Στην καθιερωμένη μας βόλτα, εδώ, στην αγορά της Θεσσαλονίκης, οι ευχές μας είναι δύο: για υγεία, ειρήνη και πρόοδο σε όλους τους φίλους και τις φίλες που συναντάμε -και στους επαγγελματίες και στους καταναλωτές- αλλά και για μια καλύτερη χρονιά το 2026, γιατί έχουμε να λύσουμε δύο βασικά θέματα: το εισόδημα, που είναι η χαμηλή καταναλωτική δύναμη και η ακρίβεια, η οποία μειώνει συνεχώς τους διαθέσιμους πόρους για κάθε νοικοκυριό.

Ο κόσμος θέλει να ζήσει καλύτερα. Υπάρχει μια διάθεση χαράς, γιατί είναι οι γιορτές τέτοιες και νομίζω ότι αξίζει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες να διεκδικήσουν μια καλύτερη χρονιά. Η πολιτική λοιπόν, πρέπει να δώσει απαντήσεις, γιατί η πολιτική είναι το αν έχεις τον γιατρό σου, τον δάσκαλο σου, αν έχεις εισόδημα και αν έχεις και προοπτική. Εμείς θέλουμε λοιπόν, τα νέα παιδιά της χώρας, να έχουν προοπτική. Και για να υπάρχει προοπτική, για να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει ουσία στην πολιτική, πρέπει να έχουμε μια προοδευτική Ελλάδα.

Γι’ αυτό και εμείς κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα. Όπως είναι σήμερα όλη η κοινωνία μια αγκαλιά, γιατί είναι οι μέρες γιορτινές, να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, να ανατρέψουμε μια πολιτική που φθείρει τις ζωές μας, να φέρουμε μια μεγάλη χαρά και μια προοδευτική Ελλάδα με μια δυνατή, ενιαία, προοδευτική παράταξη».

Σε ερώτηση για τις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, απάντησε: «Οι ημέρες, οι οποίες για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες δίνουν χαρά -και για όλο τον κόσμο- συνδυάζονται με την αγωνία των ανθρώπων της υπαίθρου, οι οποίοι είναι, καθολικά πλέον, σε όλη την Ελλάδα, σε μπλόκα και σε κινητοποιήσεις γιατί δεν έχουν αύριο.

Είναι προφανές μέχρι σήμερα ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες, διότι εδώ και αρκετά χρόνια, και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, δεν δίνει απαντήσεις και προσπαθεί με διάφορα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα να εκτονώσει τις κινητοποιήσεις».