Φάμελλος: «Η πρόταση για τις εκλογές έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, διατύπωσε πρόταση για προσφυγή στις εκλογές, τονίζοντας πως αυτή έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας και όχι του κόμματος. Έκανε τις δηλώσεις του κατά την περιοδεία του στην αγορά της Θεσσαλονίκης.
  • Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση πολιτική αλλαγή, καθώς «κινδυνεύει η κοινωνία, η οικονομία» και κάλεσε σε συνεργασία όλους τους προοδευτικούς χώρους για μια προοδευτική Ελλάδα.
  • Αναφέρθηκε στην ακρίβεια και τη χαμηλή καταναλωτική δύναμη, ενώ σχολίασε τις κινητοποιήσεις αγροτών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση «εμπαίζει τους αγρότες» και προσπαθεί με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα να εκτονώσει τις κινητοποιήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος

Την πρόταση για προσφυγή στις εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, διατύπωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας πως αυτή έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας και όχι του κόμματος, σε δηλώσεις που έκανε κατά την περιοδεία του στην αγορά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενόψει των Χριστουγέννων.

«Πολιτική είναι να αλλάζεις τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν τώρα, εφόσον βλέπουμε ότι κινδυνεύει η κοινωνία, η οικονομία, η ύπαιθρος, ακόμα και γεωπολιτικά περιορίζεται η ισχύς της χώρας, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει άμεση πολιτική αλλαγή», είπε ο κ. Φάμελλος.

Και συνέχισε: «Η πρόταση για τις εκλογές έχει να κάνει με το συμφέρον της χώρας, όχι με το συμφέρον των ποσοστών ή των κομμάτων. Η διαδικασία των εκλογών, όμως, πιστεύουμε ότι θα είναι και μια καταλυτική διαδικασία μεγάλων ρήξεων, γιατί τότε οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν προς τα πού θα πάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λοιπόν, είναι έτοιμος και με πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα, αλλά και με πρόταση. Να συνεργαστούμε τώρα όλοι οι προοδευτικοί χώροι. Όχι απλά για να φύγει ο κ. Μητσοτάκης, όχι για να φύγει η δεξιά. Για να έχουμε μια προοδευτική πολιτική στην Ελλάδα».

Αναφέρθηκε στην εικόνα που είδε στην αγορά και στο κλίμα των ημερών και σημείωσε: «Στην καθιερωμένη μας βόλτα, εδώ, στην αγορά της Θεσσαλονίκης, οι ευχές μας είναι δύο: για υγεία, ειρήνη και πρόοδο σε όλους τους φίλους και τις φίλες που συναντάμε -και στους επαγγελματίες και στους καταναλωτές- αλλά και για μια καλύτερη χρονιά το 2026, γιατί έχουμε να λύσουμε δύο βασικά θέματα: το εισόδημα, που είναι η χαμηλή καταναλωτική δύναμη και η ακρίβεια, η οποία μειώνει συνεχώς τους διαθέσιμους πόρους για κάθε νοικοκυριό.

Ο κόσμος θέλει να ζήσει καλύτερα. Υπάρχει μια διάθεση χαράς, γιατί είναι οι γιορτές τέτοιες και νομίζω ότι αξίζει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες να διεκδικήσουν μια καλύτερη χρονιά. Η πολιτική λοιπόν, πρέπει να δώσει απαντήσεις, γιατί η πολιτική είναι το αν έχεις τον γιατρό σου, τον δάσκαλο σου, αν έχεις εισόδημα και αν έχεις και προοπτική. Εμείς θέλουμε λοιπόν, τα νέα παιδιά της χώρας, να έχουν προοπτική. Και για να υπάρχει προοπτική, για να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει ουσία στην πολιτική, πρέπει να έχουμε μια προοδευτική Ελλάδα.

Γι’ αυτό και εμείς κάνουμε ένα μεγάλο κάλεσμα. Όπως είναι σήμερα όλη η κοινωνία μια αγκαλιά, γιατί είναι οι μέρες γιορτινές, να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά, να ανατρέψουμε μια πολιτική που φθείρει τις ζωές μας, να φέρουμε μια μεγάλη χαρά και μια προοδευτική Ελλάδα με μια δυνατή, ενιαία, προοδευτική παράταξη».

Σε ερώτηση για τις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, απάντησε: «Οι ημέρες, οι οποίες για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες δίνουν χαρά -και για όλο τον κόσμο- συνδυάζονται με την αγωνία των ανθρώπων της υπαίθρου, οι οποίοι είναι, καθολικά πλέον, σε όλη την Ελλάδα, σε μπλόκα και σε κινητοποιήσεις γιατί δεν έχουν αύριο.

Είναι προφανές μέχρι σήμερα ότι η κυβέρνηση εμπαίζει τους αγρότες, διότι εδώ και αρκετά χρόνια, και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, δεν δίνει απαντήσεις και προσπαθεί με διάφορα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα να εκτονώσει τις κινητοποιήσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί πρέπει να ζητάμε χάρες; Ποιο είναι το φαινόμενο Ben Franklin που κάνει τους άλλους να μας συμπαθούν

Η αποχή από την αναπαραγωγή παρατείνει τη ζωή στα ζώα, σύμφωνα με μελέτη – Τι ισχύει για τους ανθρώπους;

Στα ύψη ο χρυσός – Νέο ρεκόρ στην τιμή της λίρας, πόσο πωλείται

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Προσοχή στην προθεσμία εξόφλησής τους – Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:25 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης στον Realfm 97,8: Η κυβέρνηση σέβεται κάθε λογική διεκδίκηση των αγροτών, αλλά και το αίτημα των πολιτών να μην ταλαιπωρούνται

«Όπως είχαμε πει, για ακόμη μια φορά δεν μείναμε σε υποσχέσεις. Είδαμε με πολύ μεγάλη προσοχή ...
13:15 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας προς αγρότες: Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν – Οι λύσεις περνούν μέσα από τον διάλογο

Ανοιχτός στο διάλογο με τους αγρότες παραμένει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώ...
12:44 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας για αγρότες: Ικανοποιείται το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, πρόθεσή μας να μειωθεί ακόμη περισσότερο η τιμή στο ρεύμα

Χριστούγεννα στα μπλόκα δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν οι αγρότες σε όλη τη χώρα, διαμηνύοντ...
12:05 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Μυλωνάκης κατά Τζάκρη: Την καλώ να ανασκευάσει το αδιανόητο ψέμα της. Η ανοχή έχει και τα όρια της»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Γιώργου Μυλωνάκη σε όσα είπε η Θεοδώρα Τζάκρη κατά τη διάρκεια της...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα