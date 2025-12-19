Ζελένσκι: «Δεν χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος» για να εγκαταλείψει η Ουκρανία τον στόχο ένταξης στο ΝΑΤΟ

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποια αναγκαιότητα για την αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας του, το οποίο κατοχυρώνει τον στόχο του Κιέβου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.
  • Την Κυριακή ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συμβιβαστεί στο θέμα αυτό, εάν της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Η Ρωσία ζητά επίμονα να εγκαταλειφθεί το σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
  • «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα» είπε ο Ζελένσκι χθες, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός λαός θα έπρεπε να λαμβάνει τις αποφάσεις για το Σύνταγμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι: «Δεν χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος» για να εγκαταλείψει η Ουκρανία τον στόχο ένταξης στο ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποια αναγκαιότητα για την αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας του, το οποίο κατοχυρώνει τον στόχο του Κιέβου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες αφού προσφέρθηκε να εγκαταλείψει αυτή τη φιλοδοξία, σε αντάλλαγμα για την παροχή σκληρών εγγυήσεων ασφαλείας.

Η Ρωσία ζητά επίμονα να εγκαταλειφθεί το σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, που διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Την Κυριακή ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συμβιβαστεί στο θέμα αυτό, εάν της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, με βάση το οποίο μια επίθεση σε ένα μέλος του συνιστά επίθεση σε όλη τη Συμμαχία.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα» είπε ο Ζελένσκι χθες, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από έναν δημοσιογράφο, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός λαός θα έπρεπε να λαμβάνει τις αποφάσεις για το Σύνταγμα.

«Και ασφαλώς, όχι επειδή γίνονται εκκλήσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή από οποιονδήποτε άλλο», είπε.

Ο Ζελένσι επιμένει εδώ και καιρό ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις της Ρωσίας είναι βασικό μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο την Πέμπτη είπε ότι στις συζητήσεις υπάρχει ο κίνδυνος να πιεστεί η Ουκρανία να κάνει υποχωρήσεις σε άλλους τομείς.

Αν και παραδέχτηκε ότι δεν έχει γίνει κάποια απευθείας πρόταση στις συνομιλίες, σχολίασε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία «ανταλλαγή» προκειμένου να λάβει τις εγγυήσεις που ζητά.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ καταγράφεται στο Σύνταγμα της χώρας από το 2019, ως «στρατηγικός στόχος». Το Κίεβο παραδέχεται πάντως ότι προς το παρόν δεν είναι καλοδεχούμενο στη Συμμαχία από όλα τα μέλη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16 έχουν ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και 7 δεν είναι εφι...

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία – Αναλυτικά τα στοιχεία έρευνας

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
17:21 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Ξαφνική «επίσκεψη» των αγροτών στο σπίτι του Μακρόν – Πέταξαν κοπριά, λάχανα, λάστιχα και άφησαν ένα φέρετρο – ΒΙΝΤΕΟ

Μία μάλλον δυσάρεστη έκπληξη για τον πρόεδρο της Γαλίας, Εμανουέλ Μακρόν επεφύλαξαν αγρότες απ...
16:18 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση «Πελικό» στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

Ένας 61χρονος επιστάτης σχολείου στη Γερμανία κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου το...
15:40 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Σαρκαστικά μηνύματα, παράπονα και απρόοπτα στη συνέντευξη Τύπου – Η πρόταση γάμου on air και οι ερωτήσεις για τα αγγούρια και τους… εξωγήινους

Σαρκαστικά μηνύματα εμφανίστηκαν για λίγο στη γιγαντιαία οθόνη που είχε στηθεί στην αίθουσα όπ...
14:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Προειδοποιεί το Κίεβο με αντίποινα για την επίθεση σε ρωσικό τάνκερ στη Μεσόγειο

Με αντίποινα προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν το Κίεβο για την επίθεση σε ρωσι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα