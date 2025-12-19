Κίνηση… παντού: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

«Οπλισμένοι» με τιτάνια υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση σχεδόν… παντού.

Συγκεκριμένα, «κόκκινος» είναι ο Κηφισός αυτή την ώρα, το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από τη Νέα Ερυθραία έως και το ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Στην λεωφόρο Κηφισίας, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, καθώς και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νέου Ψυχικού.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

