Κίνηση… παντού: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Σύνοψη από το

  • Παρατηρείται αυξημένη κίνηση σχεδόν… παντού στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να είναι «κόκκινος» και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο. – Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. – Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, φτάνοντας τα 20-25 λεπτά προς Αεροδρόμιο και άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίνηση… παντού: «Κόκκινος» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

«Οπλισμένοι» με τιτάνια υπομονή πρέπει να είναι οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση σχεδόν… παντού.

Συγκεκριμένα, «κόκκινος» είναι ο Κηφισός αυτή την ώρα, το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, από τη Νέα Ερυθραία έως και το ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Στην λεωφόρο Κηφισίας, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου έως την Αγία Βαρβάρα, καθώς και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Νέου Ψυχικού.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16 έχουν ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και 7 δεν είναι εφι...

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία – Αναλυτικά τα στοιχεία έρευνας

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ι...
18:48 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τέμπη: Διεκόπη για τις 9 Ιανουαρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Απαιτούμε να μας σέβονται»

Ορισμένοι μόνο συγγενείς, και για συγκεκριμένα αδικήματα, θα μπορούν να παρασταθούν ως πολιτικ...
18:43 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λεωφορείων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος-Λάρισα...
18:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε κλοπή μηχανών – Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (18/2) στο Κερατσίνι, τρεις ανήλικοι 15 και 16 ετών, κατη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα