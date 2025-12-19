Γαλλία: Ξαφνική «επίσκεψη» των αγροτών στο σπίτι του Μακρόν – Πέταξαν κοπριά, λάχανα, λάστιχα και άφησαν ένα φέρετρο – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Γάλλοι αγρότες από το συνδικάτο FNSEA πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την παραθαλάσσια μονοκατοικία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Le Touquet.
  • Με περίπου 20 τρακτέρ και φορτηγά, οι αγρότες ξεφόρτωσαν κοπριά, ελαστικά και λάχανα έξω από την οικία Μακρόν, τοποθετώντας παράλληλα ένα φέρετρο με συνθήματα όπως «RIP AGRI» και «No Mercosur».
  • Η διαμαρτυρία στόχευε στην αντίθεση στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur, καθώς και στην ευρωπαϊκή πολιτική που «μας πάει πίσω», όπως εξήγησε αντιπρόσωπος του συνδικάτου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΑΛΛΙΑ
Μία μάλλον δυσάρεστη έκπληξη για τον πρόεδρο της Γαλίας, Εμανουέλ Μακρόν επεφύλαξαν αγρότες από το συνδικάτο FNSEA, οι οποίοι προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από την παραθαλάσσια μονοκατοικία του προέδρου της χώρας και της συζύγου του Μπριζίτ στο παραθαλάσσιο θέρετρο Le Touquet, στα βόρεια της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Mercosur, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV σήμερα Παρασκευή.

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα και ενισχύουν τις δράσεις τους σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα

Οι αγρότες έφθασαν με περίπου 20 τρακτέρ και φορτηγά έξω από το σπίτι των Μακρόν και ξεφόρτωσαν κοπριά, ελαστικά, λάχανα, χώματα και κλαδιά.

Παράλληλα είχαν φτιάξει ένα φέρετρο το οποίο έβαλαν έξω από την οικία Μακρόν στο οποίο ανέγραφαν «RIP AGRI», «No Mercosur», «Eat French», «Stop tax», δηλαδή «RIP αγροτιά», «Οχι στη Mercosur», «Τρώτε γαλλικά» και στο «Στοπ στους φόρους».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Le Parisien (@leparisien)

Η δράση, που προβλέπεται να διαρκέσει όλη την ημέρα , έχει «συμβολικό χαρακτήρα», εξηγεί ο Benoît Hédin, αντιπρόεδρος του γεωργικού συνδικάτου FDSEA στην περιοχή Montreuil-sur-Mer. «Στοχεύει στην ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθείται σήμερα, επειδή μας πάει πίσω. Διαδηλώνουμε κατά της συμφωνίας Mercosur, της μείωσης της ΚΑΠ, του φόρου στα λιπάσματα, του αθέμιτου ανταγωνισμού… Υπάρχει ένα αίσθημα κούρασης», ισχυρίζεται.

«Διαμαρτυρόμαστε εδώ και δύο χρόνια και τίποτα δεν αλλάζει, καμία πολιτική απόφαση δεν λαμβάνεται. Είμαστε πάντα αυτοί που μας κοροϊδεύουν: Εισάγουμε προϊόντα που δεν έχουν κανονιστικούς περιορισμούς και μας ανταγωνίζονται σε τιμές που είναι αδύνατο εμείς να ανταγωνιστούμε», λέει ο Μαρκ Ντελαπόρτ, ένας άλλος αγρότης που πήγε να διαμαρτυρηθεί στο Λε Τουκέ, σύμφωνα με το actu.fr.

Υπενθυμίζεται πως η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε την Παρασκευή «εκεχειρία» για τα Χριστούγεννα.

Οι αγρότες μπλοκάρουν δρόμους, ρίχνουν κοπριά και πραγματοποιούν διαδηλώσεις στη Γαλλία για πάνω από μια εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται τόσο την ασθένεια του δέρματος των βοοειδών όσο όμως και ην εμπορική συμφωνία με τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur, μετέδωσε το Reuters.

