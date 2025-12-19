Μεσόγειος: Η διαδρομή του ρωσικού τάνκερ «Qendil» και η στοχευμένη επίθεση της Ουκρανίας με drone – Ο Πούτιν προειδοποίησε για αντίποινα

  • Η Ουκρανία προχώρησε για πρώτη φορά σε επίθεση με drones κατά ρωσικού δεξαμενόπλοιου στη Μεσόγειο, σε απόσταση σχεδόν 2.000 χιλιομέτρων από τα σύνορά της, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση.
  • Η επίθεση στο τάνκερ «Qendil» εντάσσεται στην κλιμάκωση της ναυτικής αντιπαράθεσης κατά του ρωσικού «σκιώδη στόλου», καθώς χρησιμοποιούνταν για να παρακάμψει κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα. Μια πηγή ανέφερε στην ιστοσελίδα Lloyd’s List ότι «ένα είδος hexacopter drone εκτοξεύθηκε από μικρή απόσταση, είτε από άλλο πλοίο είτε από γειτονική χώρα»
  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα «αντιδράσει οπωσδήποτε» στην επίθεση, δηλώνοντας ότι «δεν θα διαταράξει καμία προμήθεια, αλλά θα δημιουργήσει μόνο πρόσθετες απειλές».
Η Ουκρανία προχώρησε για πρώτη φορά σε επίθεση με drones κατά ρωσικού δεξαμενόπλοιου στη Μεσόγειο, σε απόσταση σχεδόν 2.000 χιλιομέτρων από τα σύνορά της, σηματοδοτώντας μια σημαντική κλιμάκωση του Κιέβου στη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων μέσων σε διεθνή ύδατα, στα πλαίσια του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα με την εισβολή του 2022.

Η επίθεση στο τάνκερ «Qendil», σημαίας Ομάν, αποτελεί την πρώτη τέτοια ενέργεια στη Μεσόγειο από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Πηγή: marinetraffic.com

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και πηγές των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας (SBU), η Ουκρανία εκτόξευσε drones κατά του δεξαμενόπλοιου ενώ αυτό βρισκόταν στη Μεσόγειο.

Το Qendil κατευθυνόταν προς το ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα στη Βαλτική από το ινδικό λιμάνι Sikka, σύμφωνα με δεδομένα της MarineTraffic, που επικαλείται το Reuters. Ένας αξιωματούχος ευρωπαϊκής χώρας δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ότι «κατανοούμε ότι επέστρεφε σε λιμάνι που αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό».

Πηγή: Χ

Το ταξίδι του «Qendil»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Lloyd’s List, το Qendil είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στις 4 Νοεμβρίου, διέσχισε τον Βόσπορο και τη Μεσόγειο, πέρασε τη Διώρυγα του Σουέζ και τελικά προσδέθηκε στο λιμάνι Τζαμνάγκαρ της Ινδίας, όπου εκφόρτωσε το φορτίο του στις 1 Δεκεμβρίου.

Την ίδια μέρα αναχώρησε και κατευθυνόταν προς τον Γιβραλτάρ.

Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος»

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της ναυτικής αντιπαράθεσης γύρω από τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», όρος που χρησιμοποιείται για πετρελαιοφόρα που Ρωσία, Ιράν και Βενεζουέλα χρησιμοποιούν για να παρακάμπτουν κυρώσεις μέσω παραπλανητικών πρακτικών.

Qendil

Ο στόλος αυτός, εκτιμώμενος σε πάνω από 1.000 πλοία που συχνά αλλάζουν σημαίες και των οποίων η ιδιοκτησία παραμένει ασαφής, έχει επιτρέψει στη Μόσχα να συνεχίσει την εξαγωγή αργού πετρελαίου και να εξασφαλίζει πολύτιμα έσοδα παρά τις κυρώσεις.

Ειδικοί και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι ορισμένα πλοία του στόλου χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για τη διεξαγωγή υβριδικού πολέμου στην ήπειρο.

Η βρετανική ομάδα διαχείρισης κινδύνου στη ναυτιλία, Vanguard, επισήμανε ότι η επίθεση στο Qendil αποτελεί την πρώτη επιβεβαιωμένη ουκρανική επιδρομή τόσο μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Qendil

Σε δήλωσή της, η Vanguard ανέφερε ότι «αυτή η εξέλιξη αντανακλά μια έντονη επέκταση της χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία κατά ναυτικών πόρων που σχετίζονται με το δίκτυο εξαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου υπό κυρώσεις».

Πούτιν: Θα υπάρξουν αντίποινα

Σχολιάζοντας την επίθεση στο Qendil, ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα «αντιδράσει οπωσδήποτε».

«Στο τέλος, αυτό δεν θα οδηγήσει στο αναμενόμενο αποτέλεσμα», είπε.

«Δεν θα διαταράξει καμία προμήθεια, αλλά θα δημιουργήσει μόνο πρόσθετες απειλές», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας μαραθώνιας τηλεοπτικής εκπομπής του, η οποία διαρκεί πάνω από τέσσερις ώρες και επιτρέπει σε δημοσιογράφους και επιλεγμένα μέλη του κοινού να απευθύνουν ερωτήσεις απευθείας στον Ρώσο Πρόεδρο, ο Πούτιν έχει προηγουμένως απειλήσει να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα ως απάντηση στις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, χαρακτηρίζοντάς τις πειρατεία.

Η επίθεση και το «μυστήριο» της αλλαγής πλεύσης

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο της επίθεσης, δείχνοντας drone τύπου hexacopter να χρησιμοποιείται στην επιδρομή.


Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της Lloyd’s List Intelligence, το Qendil, κατασκευής 2006, κατευθυνόταν δυτικά στη Μεσόγειο ανάμεσα σε Μάλτα και Κρήτη έως τις 23:00 GMT της 18ης Δεκεμβρίου.

Qendil, 2023 / Πηγή: marinetraffic.com

Στα δεδομένα AIS του πλοίου σημειώνεται ότι έκανε αναστροφή λίγο πριν τα μεσάνυχτα και έστρεψε ανατολικά, αλλάζοντας προορισμό προς το λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο, χωρίς να είναι γνωστός ο λόγος της αναστροφής.

Μια πηγή ανέφερε στη Lloyd’s List ότι «ένα είδος hexacopter drone εκτοξεύθηκε από μικρή απόσταση, είτε από άλλο πλοίο είτε από γειτονική χώρα».

Πηγή από την SBU, μιλώντας στην ουκρανική εφημερίδα Pravda, ανέφερε ότι το Qendil χτυπήθηκε σε ύδατα που βρίσκονται πάνω από 1.243 μίλια μακριά από την Ουκρανία, προκαλώντας κρίσιμη ζημιά και καθιστώντας το «αδύνατο να χρησιμοποιηθεί για τον προορισμό του».

Το πλοίο ήταν άδειο κατά τη στιγμή της επίθεσης, ενώ δεν υπήρξε περιβαλλοντική απειλή από την επίθεση.


Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Το δεξαμενόπλοιο χρησιμοποιούνταν για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο της Ρωσίας, καθιστώντας το απόλυτα νόμιμο στόχο».

«Ο εχθρός πρέπει να καταλάβει ότι η Ουκρανία δεν θα σταματήσει και θα τον χτυπήσει οπουδήποτε στον κόσμο, όπου κι αν βρίσκεται», τόνισε.

Νωρίτερα, η Ουκρανία είχε αναφέρει επιθέσεις με drones σε δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια του «σκιώδη στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα στα τέλη Νοεμβρίου, και αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν επίθεση σε πλοίο στη Μεσόγειο.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε στη Lloyd’s List ότι η χρήση drones τόσο μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να αποτελέσει σοβαρό καμπανάκι για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, προσθέτοντας ότι «η υπόθεση των “ασφαλών υδάτων” είναι πλέον ξεπερασμένη, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για δυναμικές αξιολογήσεις κινδύνου».

