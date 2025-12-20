«Ανεβάζει στροφές» η αγορά – Πλημμύρισαν κόσμο τα εμπορικά και τα καταστήματα με είδη δώρων

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Ερμού, Χριστούγεννα

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά. Χιλιάδες κόσμου, μετά και την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, συντάξεων και επιδομάτων επισκέφτηκαν τον μεγαλύτερο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, την Ερμού, για να κάνουν τα ψώνια τους, να πάρουν δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά και να παρακολουθήσουν διάφορα δρώμενα.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, τουλάχιστον 4 στους 10 καταναλωτές θα αγοράσουν ρούχα, 3 στους 10 παιχνίδια και είδη τεχνολογίας, ενώ 2 στους 10 εκτιμάται ότι θα διαθέσουν τα χρήματα τους για την αγορά ειδών σπιτιού, που ως επί το πλείστον προορίζονται για χριστουγεννιάτικα δώρα.

Για 9 στους 10 καταναλωτές βασικό κριτήριο για τις αγορές τους και την περίοδο των Χριστουγέννων παραμένει η τιμή έναντι του 64% που δηλώνει την ποιότητα του προϊόντος.

Ο εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι η κίνηση θα κορυφωθεί έως την Τετάρτη και εκτιμά ότι οι φετινές πωλήσεις τον Δεκέμβριο θα αγγίξουν τα 4,5 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Νίκος Κασσιμάτης, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Υπάρχει μια κινητικότητα και από επισκέπτες που έρχονται από περιοχές εκτός Αθηνών και έχουν μπει και αυτοί στη διαδικασία της διερεύνησης που είναι ένα στοιχείο λίγο πιο καινούργιο και δείχνει μια τάση που μας θυμίζει λιγάκι και μια παλαιότερη εποχή».

Εκτός από τα ψώνια όμως, ο κόσμος παρακολουθεί τις εκδηλώσεις που έχουν στηθεί στους δρόμους για μικρούς και μεγάλους. Παιδικοί ήρωες, ορχήστρες, αλλά και χορευτικά show συνθέτουν το εορταστικό σκηνικό.

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ την Παραμονή Χριστουγέννων θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

