Εβελίνα Παπούλια για «Δύο Ξένους»: «Είχα κατάθλιψη τότε, συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο»

  • Η Εβελίνα Παπούλια μίλησε για την κατάθλιψη που αντιμετώπισε την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στους «Δύο Ξένους», δηλώνοντας ότι «πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο». Εξήγησε πως η επιτυχία «συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο».
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι «την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα» και ότι της στέρησε πάρα πολύ την ελευθερία της, καθώς δεχόταν έντονη κριτική για την εμφάνισή της και το πώς ήταν.
  • Ωστόσο εξακολουθεί να πιστεύει ότι ήταν «μία πάρα πολύ ωραία σειρά» με εξαιρετικό σενάριο.
Στην κατάθλιψη με την οποία ήρθε αντιμέτωπη την περίοδο που έπαιζε στους «Δύο Ξένους» αναφέρθηκε η ηθοποιός Εβελίνα Παπούλια.

«Την επιτυχία δεν τη διαχειρίστηκα εύκολα, είχα κατάθλιψη τότε, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα εκείνη την περίοδο. Ενώ είχα κάτι τόσο όμορφο να χαρώ, για κάποιο λόγο συνδυάστηκε στο μυαλό μου με κάτι πάρα πολύ άσχημο, ήταν πολύ αγχωτικό. Μου στέρησε πάρα πολύ την ελευθερία μου. Ήταν πάρα πολύ έντονο όλο, δεν ήταν όπως είναι τώρα τα πράγματα», είπε στην ΕΡΤ η ηθοποιός.

«Όταν δεν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα, παθαίνεις έναν πανικό. Δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος αν δεν το ζήσει. Το να περπατάς στον δρόμο και να σε σταματάνε κάθε δέκα λεπτά και να μην μπορείς να είσαι με τη φόρμα σου και να υπάρχει κριτική του πώς είσαι, τι φόρεσες… είναι λίγο περίεργο όταν δεν το έχεις συνηθίσει. Εννοείται πληγώθηκα από πράγματα. Μπορεί να λέμε τώρα ότι οι Δύο Ξένοι είναι all time classic, αλλά τότε δεν ήταν έτσι, τρώγαμε πολύ “ξύλο” από δημοσιογράφους και ανθρώπους του χώρου. Μας έλεγαν “ελαφριούς”», εξομολογήθηκε η Εβελίνα Παπούλια.

«Εάν τύχει θα το δω. Θεωρώ – και τότε το πίστευα – ότι είναι μία πάρα πολύ ωραία σειρά, με πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς. Υπήρχε η πιθανότητα η “Μαρίνα” να γίνει κουλτουριάρα, δεν καταφέραμε όμως να κάνουμε τον τρίτο κύκλο. Νομίζω ότι ήταν πολλά που έπεσαν μαζί. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ήταν ένα εξαιρετικό σενάριο με απίστευτο χιούμορ», πρόσθεσε η ηθοποιός.

