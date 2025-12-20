Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία – Και άλλα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος ο 30χρονος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία – Και άλλα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο»

Ύστερα από μια μαραθώνια απολογητική διαδικασία, η οποία ξεπέρασε τις 9 ώρες, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση του 30χρονου γιου γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Πλάκα, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στον 30χρονο φέρεται να αποδίδεται ο ρόλος του συντονιστή και καθοδηγητή ενός εκ των δύο 22χρονων, ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της υπόθεσης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, φέρεται μέσω πακιστανικών τηλεφώνων να του παρείχε οδηγίες και κατευθύνσεις για τη μετάβασή του από την Αθήνα στο κάμπινγκ, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ερευνάται και ο ρόλος του στη μεταφορά των δύο 22χρονων, καθώς φέρεται ότι το λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησαν παραλήφθηκε από τους ίδιους σε σημείο πολύ κοντά στην οικία του.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται από την ανακρίτρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι δεν γνώριζε κανένα από τα δύο θύματα και ότι δεν είχε κανέναν λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Κατά τον χρόνο έκδοσης του εντάλματος σύλληψης, στις 10 Οκτωβρίου, βρισκόταν στη Γερμανία, όπου είχε μεταβεί από τις 2 Οκτωβρίου για ταξίδι αναψυχής. Επέστρεψε στην Ελλάδα την περασμένη Τετάρτη μέσω Φρανκφούρτης και, αφού έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομική Διεύθυνση, στη 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου και παραδόθηκε, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή αθώος.

Ωστόσο, παρά τους ισχυρισμούς του ενώπιον των δικαστικών αρχών, αυτοί δεν κρίθηκαν πειστικοί, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή του κράτηση.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά προφυλάκιση στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, μια ιδιαίτερα πολύκροτη υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο από το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Παρά τις εξελίξεις, η έρευνα φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας βρίσκονται και άλλα πρόσωπα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες, δεδομένου ότι πλέον ο ένας εξ αυτών κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός ενώ αρχικά φερόταν ως συνεργός, και να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

