Φοινικούντα: Σήμερα απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία της Πλάκας

Σήμερα απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Πλάκα και συνελήφθη για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Οι Αρχές θεωρούν πως έχουν πλέον στα χέρια τους τον άνδρα που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης. O ίδιος, οδηγήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην ανακρίτρια, από την οποία έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Υπενθυμίζεται πως αναζητούνταν με ένταλμα για 9 ημέρες και εμφανίστηκε μόνος του στις Αρχές και παραδόθηκε.

Ποιος είναι ο συλληφθείς – Τι ισχυρίστηκε

Πρόκειται για τον 30χρονο με τα αρχικά Ο.Κ. και είναι συνεργάτης και φίλος του 30χρονου επιχειρηματία, που έχει ήδη προφυλακιστεί.

Στη 1.15 τα ξημερώματα της Τετάρτης εμφανίστηκε μόνος του στην Ασφάλεια Καλαμάτας, υποστηρίζοντας: «Βρισκόμουν διακοπές στο εξωτερικό, έμαθα ότι με ψάχνετε και ήρθα να παραδοθώ, είμαι στη διάθεσή σας».

Ο ρόλος που είχε στο έγκλημα

Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν απλώς γνώριμος των δραστών. Φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που καθοδηγούσε βήμα βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό, δίνοντας οδηγίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών συνδέσεων, με αλλεπάλληλες κλήσεις πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις και συγκεκριμένα αυτές των δύο 22χρονων (φυσικός αυτουργός και συνεργός), του ανιψιού και του επιχειρηματία (ηθικοί αυτουργοί).

Όπως έγινε γνωστό, στην τελευταία διαθήκη, ο ευνοούμενος ήταν ο συλληφθείς ανιψιός. Γιατί ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήθελε να βγάλει από τη μέση τον θείο του;

Η ανιψιά του θύματος αποκαλύπτει ότι: «Ήξερε να πουλήσει ο (….); Ο (…) ήξερε πόσο αξίζει η περιουσία του θείου μου; Φυσικά και όχι. Τον έμπλεξαν μπορώ να πω. Είναι και ο επιχειρηματίας, αλλά υπάρχει και κάποιος πολύ μεγάλος που ονειρευόταν τα χρήματα, την περιουσία του θείου μου».