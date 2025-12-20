Φοινικούντα: Σήμερα απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία της Πλάκας

Σύνοψη από το

  • Σήμερα απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Είχε αναζητηθεί με ένταλμα για 9 ημέρες και παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές.
  • Ο συλληφθείς φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοδηγούσε βήμα βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό, δίνοντας οδηγίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
  • Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στην υπόθεση, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις. Ο 30χρονος είναι συνεργάτης και φίλος του επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Φοινικούντα: Σήμερα απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία της Πλάκας

Σήμερα απολογείται ο 30χρονος γιος γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Πλάκα και συνελήφθη για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Οι Αρχές θεωρούν πως έχουν πλέον στα χέρια τους τον άνδρα που φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονικής επίθεσης. O ίδιος, οδηγήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην ανακρίτρια, από την οποία έλαβε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Υπενθυμίζεται πως αναζητούνταν με ένταλμα για 9 ημέρες και εμφανίστηκε μόνος του στις Αρχές και παραδόθηκε.

Ποιος είναι ο συλληφθείς – Τι ισχυρίστηκε

Πρόκειται για τον 30χρονο με τα αρχικά Ο.Κ. και είναι συνεργάτης και φίλος του 30χρονου επιχειρηματία, που έχει ήδη προφυλακιστεί.

Στη 1.15 τα ξημερώματα της Τετάρτης εμφανίστηκε μόνος του στην Ασφάλεια Καλαμάτας, υποστηρίζοντας: «Βρισκόμουν διακοπές στο εξωτερικό, έμαθα ότι με ψάχνετε και ήρθα να παραδοθώ, είμαι στη διάθεσή σας».

Ο ρόλος που είχε στο έγκλημα

Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν απλώς γνώριμος των δραστών. Φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που καθοδηγούσε βήμα βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό, δίνοντας οδηγίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών συνδέσεων, με αλλεπάλληλες κλήσεις πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το έγκλημα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη, καθώς είχαν προηγηθεί άλλες τέσσερις και συγκεκριμένα αυτές των δύο 22χρονων (φυσικός αυτουργός και συνεργός), του ανιψιού και του επιχειρηματία (ηθικοί αυτουργοί).

Όπως έγινε γνωστό, στην τελευταία διαθήκη, ο ευνοούμενος ήταν ο συλληφθείς ανιψιός. Γιατί ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήθελε να βγάλει από τη μέση τον θείο του;

Η ανιψιά του θύματος αποκαλύπτει ότι: «Ήξερε να πουλήσει ο (….); Ο (…) ήξερε πόσο αξίζει η περιουσία του θείου μου; Φυσικά και όχι. Τον έμπλεξαν μπορώ να πω. Είναι και ο επιχειρηματίας, αλλά υπάρχει και κάποιος πολύ μεγάλος που ονειρευόταν τα χρήματα, την περιουσία του θείου μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ των 10 δευτερολέπτων που μπορεί να προβλέψει το προσδόκιμο ζωής σας – Τι λέει ειδικός του Cleveland

Επιλέξτε καρέκλα για να μάθετε ποια είναι τα κρυφά χαρακτηριστικά σας – Τι αποκάλυψε για εσάς αυτό το τεστ προσωπικότητας;

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την κλήρωση – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
07:10 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Δεκεμβρίου

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ιγν...
06:31 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (20/12) στην Αθήνα και σε άλλες 7 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
05:53 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 20 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
05:25 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Παιανία: Δυο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυο οχήματα στην περιοχή της Παιανίας. Ήταν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα