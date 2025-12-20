Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Δεκεμβρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία.
  • Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ανέβηκε στον θρόνο της Αντιόχειας μεταξύ 68-70 μ.Χ., ποιμαίνοντας ως αποστολικός διδάσκαλος και φρουρός των ψυχών του ποιμνίου του.
  • Μαρτύρησε το 107 μ.Χ. στη Ρώμη, όταν ο Τραϊανός διέταξε τη σύλληψή του και τον έριξαν σε πεινασμένα θηρία στο αμφιθέατρο, γι’ αυτό και επονομάσθηκε Θεοφόρος.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία *

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας

Ο χρόνος γέννησης και η εθνικότητα του Άγιου Ιγνατίου είναι ασαφή. Στο θρόνο της Αντιόχειας ο Ιγνάτιος ανέβηκε μεταξύ 68-70 μ.Χ. Ποίμανε σαν αποστολικός διδάσκαλος και στάθηκε φρουρός των ψυχών του ποιμνίου του.

Όταν ο Τραϊανός διέταξε διωγμό κατά των Χριστιανών, θαρραλέα ο Ιγνάτιος, ενώ ο βασιλιάς περνούσε από την Αντιόχεια, παρουσιάστηκε μπροστά του και υπεράσπισε τα δίκαια της Εκκλησίας και την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Τότε ο Τραϊανός, διέταξε τη σύλληψη του Ιγνατίου και τη μεταφορά του στη Ρώμη. Οι χριστιανοί της Ρώμης σκόπευαν να τον απαλλάξουν από το μαρτύριο, αλλά ο Ιγνάτιος, με φλογερή δίψα προς το μαρτύριο, έγραψε σ’ αυτούς να αφήσουν να γίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι, την 20ή Δεκεμβρίου του έτους 107 μ.Χ., τον έριξαν στο αμφιθέατρο, όπου πεινασμένα θηρία τον κατασπάραξαν. Διασώθηκαν μόνο τα μεγαλύτερα από τα οστά του, που μεταφέρθηκαν και τάφηκαν με τιμές στην Αντιόχεια.

Αργότερα μετακομίσθηκαν στη Ρώμη (β΄ ανακομιδή το 540 μ.Χ. και εναποτέθησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Κλήμεντος). Έτσι, ο Ιγνάτιος έμεινε μέχρι τέλους πιστός στη διδαχή του Χριστού, και «ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει» (Β΄ επιστολή Ιωάννου, 9). Εκείνος δηλαδή, που μένει στη διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα και τον Υιό έχει, διότι αυτός έγινε ναός του Θεού και επομένως φέρει μέσα του το Θεό. Γι’ αυτό και ο Ιγνάτιος επονομάσθηκε Θεοφόρος.

06:31 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

