Παιανία: Δυο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

  • Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Παιανίας, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.
  • Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι προέβησαν άμεσα στην κατάσβεση της φωτιάς.
  • Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το συμβάν. Η πυρκαγιά κατεσβέσθη πλήρως.
Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυο οχήματα στην περιοχή της Παιανίας. Ήταν δυο περίπου τα ξημερώματα όταν σημειώθηκε η πυρκαγιά σε δυο σταθμευμένα όχημα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες, με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίο προέβησαν άμεσα στην κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

