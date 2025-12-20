Παιανία: Δυο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυο οχήματα στην περιοχή της Παιανίας. Ήταν δυο περίπου τα ξημερώματα όταν σημειώθηκε η πυρκαγιά σε δυο σταθμευμένα όχημα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στο σημείο βρέθηκαν 6 πυροσβέστες, με 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίο προέβησαν άμεσα στην κατάσβεσης της φωτιάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.