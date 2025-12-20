Συρία: Μπαράζ αμερικανικών επιδρομών εναντίον του ISIS – «Πλήττουμε δυνατά οχυρά του ΙΚ» λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μαζικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Hawkeye Strike», ως αντίποινα για την επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου που στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν διερμηνέα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Τις επιχειρήσεις επιβεβαίωσε τόσο το Πεντάγωνο όσο και ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως πρόκειται για «βαριά αντίποινα» κατά του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Η εκστρατεία ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και είχε ως στόχο θέσεις, αποθήκες όπλων και υποδομές του ΙΚ. Όπως γνωστοποίησε μέσω X ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, οι επιδρομές αποτελούν άμεση απάντηση στην επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου στην Παλμύρα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν στην υπεράσπιση του λαού μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria. Ντόναλντ Τραμπ: «Πολύ βαριά αντίποινα» στη Συρία – «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του Ισλαμικού Κράτους» This is not the beginning of a war — it is a… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναφέρει μέσω Truth Social πως βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ βαριά αντίποινα», επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία. «Πλήττουμε πολύ δυνατά οχυρά του ΙΚ», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της μαζικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), πάνω από 70 στόχοι επλήγησαν σε πολλαπλά σημεία της κεντρικής Συρίας, μεταξύ άλλων με χρήση μαχητικών αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων και πυροβολικού. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 23:00 ώρα Ελλάδας και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εκτοξεύθηκαν πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας κατά θέσεων του ΙΚ.

Η CENTCOM χαρακτήρισε την επιχείρηση «μαζική» χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Πηγή από τα συριακά σώματα ασφαλείας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα χτυπήματα σημειώθηκαν στην έρημο κοντά στην πόλη Χομς, αλλά και σε περιοχές κοντά στη Ντέιρ Εζούρ και τη Ράκα. Αξιωματούχος της επαρχίας ανέφερε ότι μετά τις εκρήξεις ακολούθησαν πυρά μέσου διαμετρήματος, ιδιαίτερα σε νοτιοδυτικές περιοχές της Ράκα, υπό τον έλεγχο της de facto κυβέρνησης της Συρίας.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike. pic.twitter.com/3szSo2u5rm — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 19, 2025

Αμέσως μετά τις επιθέσεις, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε αμείλικτα τους τρομοκράτες που επιδιώκουν να βλάψουν τους Αμερικανούς και τους εταίρους μας στην περιοχή», ενώ ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «πολύ σοβαρή αντίποινα».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας δήλωσε πως παραμένει δεσμευμένο στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους και πως θα εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του. Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκε ότι ο δράστης της επίθεσης στην Παλμύρα, που σκότωσε τους τρεις Αμερικανούς, ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στην Ουάσιγκτον. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό από τότε που μια συμμαχία ισλαμιστών και τζιχαντιστών ανέλαβε την εξουσία στη χώρα, προσεγγίζοντας, πάντως, τις ΗΠΑ.

Η Παλμύρα, που είχε βρεθεί υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους πριν την κατάρρευση του «χαλιφάτου» το 2019, παραμένει επίκεντρο δράσης τζιχαντιστών. Αν και το ΙΚ έχει ηττηθεί στρατιωτικά, πολλοί από τους μαχητές του έχουν διασκορπιστεί στην αχανή συριακή έρημο, συνεχίζοντας να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προσωρινού προέδρου της Συρίας, Άχμεντ ας Σάρα, στην Ουάσιγκτον, η Δαμασκός εντάχθηκε επισήμως στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα, που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στα βορειοανατολικά, καθώς και στη στρατιωτική βάση ατ Τανφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, εγείρει ερωτήματα.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία —ενός ηγέτη που παραδοσιακά εμφανίζεται σκεπτικός απέναντι στην ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό— έχει δημιουργήσει απορίες σχετικά με το εάν οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Συρία. Τον Απρίλιο, το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει πως θα μειώσει στο μισό τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα ο ακριβής αριθμός των στρατιωτών που βρίσκονται στο έδαφος.