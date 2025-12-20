Μοχάμεντ Σαλάχ: Ζήτησε «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ για το ξέσπασμά του

Σύνοψη από το

  • Ο Αιγύπτιος επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ ζήτησε «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ μετά την πρόσφατη «εκρηκτική» συνέντευξή του, όπως δήλωσε ο μέσος Κέρτις Τζόουνς.
  • Στις «δυνατές» δηλώσεις του, ο Σαλάχ είχε επιτεθεί στον σύλλογο και στον προπονητή Άρνε Σλοτ, δηλώνοντας ότι ένιωσε πως τον έκαναν αποδιοπομπαίο τράγο για το κακό ξεκίνημα της σεζόν.
  • Ο προπονητής Άρνε Σλοτ δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα που να εκκρεμεί με τον Σαλάχ, ο οποίος πρόσφατα μοίρασε ασίστ στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μπράιτον πριν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Μοχάμεντ Σαλάχ: Ζήτησε «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ για το ξέσπασμά του

Ο Αιγύπτιος επιθετικός Μοχάμεντ Σαλάχ ζήτησε «συγγνώμη» από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ μετά την πρόσφατη «εκρηκτική» συνέντευξή του, όπως δήλωσε ο μέσος Κέρτις Τζόουνς.

Ο Τζόουνς ανέφερε στο Sky Sports, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (19/12), ότι ο Σαλάχ μίλησε στην ομάδα για να εξηγήσει τα σχόλιά του, τονίζοντας πως η κατάσταση δεν επηρέασε τα αποδυτήρια και ότι οι παίκτες παραμένουν ενωμένοι.

«Ο Μο είναι ο εαυτός του και μπορεί να λέει αυτά που θέλει. Μας ζήτησε συγγνώμη και είπε: “Αν επηρέασα κάποιον ή σας έκανα να αισθανθείτε κάπως, ζητώ συγγνώμη”. Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι», είπε ο Τζόουνς.

Στις «δυνατές» δηλώσεις του μετά την ισοπαλία της Premier League με τη Λιντς στις 6 Δεκεμβρίου, ο 33χρονος Αιγύπτιος επιτέθηκε στον σύλλογο και στον προπονητή Άρνε Σλοτ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ένιωσε πως τον έκαναν αποδιοπομπαίο τράγο για το κακό ξεκίνημα της σεζόν και αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως να μην του απομένει πολύς χρόνος στο «Άνφιλντ».

Η Λίβερπουλ, πρωταθλήτρια την περσινή σεζόν, βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Premier League με 26 βαθμούς, 10 πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Νωρίτερα την Παρασκευή (19/12), ο Σλοτ δήλωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα που να… εκκρεμεί με τον Σαλάχ, ο οποίος είχε μείνει εκτός αποστολής στη νίκη της Λίβερπουλ με 1-0 επί της Ίντερ στο Μιλάνο για το Champions League στις 9 Δεκεμβρίου.

Ο επιθετικός πέρασε ως αλλαγή και μοίρασε ασίστ στη νίκη της Λίβερπουλ με 2-0 επί της Μπράιτον το Σαββατοκύριακο, πριν αναχωρήσει για το Μαρόκο και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

