Η Ελλάδα προσχωρεί στη Διεθνή Επιτροπή Αποζημιώσεων για την Ουκρανία

Η Ελλάδα έγινε το 35ο κράτος που υπέγραψε τη Σύμβαση για τη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Αποζημιώσεων για την Ουκρανία, ενισχύοντας τη διεθνή προσπάθεια για απονομή δικαιοσύνης και αποζημίωση όσων υπέστησαν ζημιές από τη ρωσική εισβολή. Η υπογραφή της Σύμβασης προσθέτει τη χώρα στον κύκλο των κρατών που στηρίζουν έμπρακτα τις διεθνείς πρωτοβουλίες για λογοδοσία και για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.

Η Σύμβαση υπογράφηκε στο Στρασβούργο, έδρα του Συμβούλιο της Ευρώπης, από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας, Πρέσβη Νίκο Σιγάλα. Με αυτή την κίνηση, η Ελλάδα δηλώνει με σαφή τρόπο τη στήριξή της στις διεθνείς διαδικασίες που επιδιώκουν να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει ουσιαστική στήριξη για τις ζημιές που άφησε πίσω του ο πόλεμος.

Η Σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία Διεθνούς Επιτροπής με έδρα τη Χάγη, η οποία θα συγκεντρώνει, θα καταγράφει και θα τεκμηριώνει αξιώσεις για ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος σε πολίτες, επιχειρήσεις και κρατικές υποδομές. Το συγκεκριμένο εργαλείο φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για έναν μελλοντικό μηχανισμό αποζημιώσεων, στηριζόμενο σε τεκμηριωμένα δεδομένα και σε ευρεία διεθνή συνεργασία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Δήλωσης του Ρέικιαβικ του Μαΐου 2023, όταν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τα μέσα λογοδοσίας για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Στη Σύμβαση έχουν ήδη προχωρήσει τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, διαμορφώνοντας ένα ευρύ διεθνές μέτωπο στήριξης της συγκεκριμένης διαδικασίας.

