Πρόταση γάμου στο ΣΕΦ κατά την διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός-Βιλερμπάν – Δείτε βίντεο

  • Μια όμορφη στιγμή εκτός παρκέ σημάδεψε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague.
  • Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας φίλος του Ολυμπιακού επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων φιλάθλων.
  • Η απάντηση ήταν θετική και το ζευγάρι δεν έκρυψε τη χαρά του, ζώντας μια έντονη προσωπική στιγμή μέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο.
Μια όμορφη στιγμή εκτός παρκέ σημάδεψε την αναμέτρηση του Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague. Μπορεί η νίκη των «ερυθρόλευκων» με 107-84 να μην αποτελεί σημείο αναφοράς για τους περισσότερους φίλους της ομάδας, ωστόσο ένα γεγονός στις κερκίδες έδωσε ξεχωριστό τόνο στη βραδιά.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας φίλος του Ολυμπιακού επέλεξε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων φιλάθλων. Η κίνηση έγινε στην κερκίδα του ΣΕΦ και η στιγμή καταγράφηκε από τις κάμερες του γηπέδου, χαρίζοντας αυθόρμητα χαμόγελα και χειροκροτήματα.

Η απάντηση ήταν θετική και το ζευγάρι δεν έκρυψε τη χαρά του, ζώντας μια έντονη προσωπική στιγμή μέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Έτσι, μια βραδιά μπάσκετ μετατράπηκε σε ανάμνηση ζωής, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται πλέον για το επόμενο βήμα.

@gazzetta.gr Ωραίες και ρομαντικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο ΣΕΦ, με έναν φίλαθλο των Πειραιωτών να κάνει πρόταση γάμου στην σύντροφο του! #Olympiacos #Olympiakos #basketball #euroleague ♬ πρωτότυπος ήχος – gazzetta.gr

