Πόλεμος στην Ουκρανία: Εφτά νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις του λιμανιού της Οδησσού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 15, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Ολέξι Κούλεμπα.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ και στόχευσε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους. Όπως έγραψε στο Telegram, «Αργά το βράδυ, η Ρωσία επιτέθηκε σε λιμενικές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού με βαλλιστικούς πυραύλους».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ολέξι Κούλεμπα ανέφερε ότι οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά νεκρούς, ενώ περίπου 15 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια. Συγκεκριμένα σημείωσε: «Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Περίπου 15 τραυματίστηκαν και λαμβάνουν βοήθεια».

Πηγή: Reuters