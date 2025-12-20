ΗΠΑ: Τραγωδία στην Αλαμπάμα – Σκότωσε την δημοσιογράφο σύζυγό του και αυτοκτόνησε μπροστά στον 3χρονο γιο τους

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στις ΗΠΑ, καθώς γνωστή αθλητική δημοσιογράφος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στην Αλαμπάμα, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο σύζυγός της να τη σκότωσε και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους.

Η υπόθεση αφορά την Christina Chambers, πρώην αθλητική δημοσιογράφο του WBRC 6, και τον σύζυγό της Johnny Rimes. Τα άψυχα σώματά τους βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας στο Hoover το πρωί της Τρίτης (16/12/25). Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το FoxNews, η τοπική αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως δολοφονία και αυτοκτονία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

🚨 TRAGEDY: TV Reporter and Husband Found Dead in Suspected Murder-Suicide Esteemed sports reporter Christina Chambers and her husband, Johnny Rimes, were found dead inside their Hoover, Alabama, home on Tuesday morning. Officers were called to the property in the 700 block of… pic.twitter.com/LkWKP64FIs — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 17, 2025

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί του ζευγαριού δεν τραυματίστηκε. Γείτονας που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε: «Το παιδί άνοιξε την πόρτα» και πρόσθεσε: «Μετά μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τα πτώματα», χαρακτηρίζοντας τη σκηνή «σπαρακτική». Ο πατέρας της δημοσιογράφου έφτασε στο σπίτι ανήσυχος, καθώς το ζευγάρι δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένο ραντεβού για να μεταβεί στην εκκλησία.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον αθλητικό κόσμο των ΗΠΑ, καθώς η Christina Chambers είχε εργαστεί και ως ρεπόρτερ γραμμών σε αγώνες του NFL για το δίκτυο FOX. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, πρώην συνάδελφοί της στον WBRC 6 τίμησαν τη μνήμη της με αφιέρωμα, μιλώντας με θερμά λόγια για την προσωπικότητα και τον επαγγελματισμό της. «Ήταν ένας από τους πιο γλυκούς και στοργικούς ανθρώπους που γνωρίζω», δήλωσε ο παρουσιαστής ειδήσεων Τζέι Προύιτ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της.

Completely heartbroken beyond measure. There are no words, but I will try. 💔 Often, when something tragic happens, folks talk about how great a person’s impact was. But what Christina Chambers means to so many people in the state of Alabama — cannot even be described. Her… pic.twitter.com/F3Vs5sZoa4 — Simone Eli (@SimoneEli_TV) December 16, 2025

Σύμφωνα με το People, το ζευγάρι είχε εγκατασταθεί στο Hoover πριν από επτά χρόνια και στους γείτονες έδινε την εικόνα μιας ήρεμης οικογένειας, αν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους η κατάσταση δεν ήταν η ίδια, όπως ανέφεραν άνθρωποι από το περιβάλλον τους.