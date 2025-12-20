Ταμίλα Κουλίεβα: «Δεν θέλω να είμαι κάποια που πορεύεται συνεχώς με τις ίδιες αναφορές»

Με αφορμή τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» στον Alpha, η Ταμίλα Κουλίεβα παραχώρησε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο ένθετο «Οθόνη» και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Σκαράκη. Η έμπειρη ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που επιλέγει να διατηρεί με τη νέα γενιά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα διαφορετικά μέσα, από την τηλεόραση μέχρι το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Αναφερόμενη στη θέση του νέου ηθοποιού σήμερα και στο αν υπάρχει χώρος για ρίσκο και εξέλιξη, η Ταμίλα Κουλίεβα στάθηκε ιδιαίτερα στη διαρκή ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στις γενιές. Όπως σημείωσε, «Πρέπει να υπάρχει και υπάρχει σε όλες τις εποχές και σε όλες τις γενιές, ειδικά στα νέα παιδιά. Δίδαξα για 20 χρόνια και πάντα αντλούσα γνώση από αυτή τη διαδικασία. Δεν τη δίνεις μόνο, παίρνεις κιόλας. Έπαιρνα πολλά από τη νέα γενιά και μου άρεσε πάντα να συναναστρέφομαι νέους ανθρώπους, γιατί μαθαίνω από αυτούς. Δεν θέλω να είμαι κάποια που πορεύεται συνεχώς με τις ίδιες αναφορές. Θέλω να ξέρω που βρισκόμαστε σήμερα και πως ο σύγχρονος κόσμος, τα νέα παιδιά βλέπουν τα πράγματα».

Στη συνέχεια, μιλώντας για το αν αισθάνεται περισσότερο ο εαυτός της στην τηλεόραση ή στο θέατρο, η Ταμίλα Κουλίεβα ανέδειξε τη σημασία του συνδυασμού. Όπως τόνισε, «Όταν μπορώ να συνδυάζω και τα δύο. Παίρνω και δίνω διαφορετικά στοιχεία σε κάθε μέσο. Η τηλεόραση, με τους ρυθμούς των γυρισμάτων και την παρουσία της κάμερας, απαιτεί έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, όπως διαφορετική είναι και η συνθήκη στο θέατρο. Άλλα κείμενα, άλλη σχέση με το κοινό».

Κλείνοντας, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι νιώθει πιο ολοκληρωμένη όταν μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα στα διαφορετικά πεδία της δουλειάς της. Όπως ανέφερε, «Υποκριτικά λειτουργώ με διαφορετικούς όρους σε κάθε περίπτωση και νιώθω πιο ολοκληρωμένη όταν μπορώ να τα συνδυάζω. Είτε στην τηλεόραση είτε στο σινεμά, όπου υπάρχει η κάμερα, παράλληλα με το θέατρο».