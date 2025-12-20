Συρία: Μαζικά πλήγματα των ΗΠΑ σε θέσεις του Ισλαμικού Κράτους – Χέγκσεθ: «Δεν είναι αρχή πολέμου, είναι μια δήλωση εκδίκησης» για το θάνατο των στρατιωτών μας

  • Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν μαζικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία κατά στόχων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, ως αντίποινα για τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών.
  • Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την έναρξη της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HAWKEYE STRIKE», με τον Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει ότι «δεν είναι αρχή πολέμου, είναι μια δήλωση εκδίκησης».
  • Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες ήταν οι πρώτες απώλειες των ΗΠΑ στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, με την επιχείρηση να δείχνει μια αιφνίδια στρατιωτική κλιμάκωση.
Συρία: Μαζικά πλήγματα των ΗΠΑ σε θέσεις του Ισλαμικού Κράτους – Χέγκσεθ: «Δεν είναι αρχή πολέμου, είναι μια δήλωση εκδίκησης» για το θάνατο των στρατιωτών μας

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το βράδυ της Παρασκευής, 19 Δεκεμβρίου, μαζικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία κατά στόχων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, θέτοντας σε εφαρμογή την υπόσχεση για αντίποινα μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυρά ελεύθερου σκοπευτή στην περιοχή της Παλμύρας, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου.

Όπως μετέδωσαν οι New York Times, επικαλούμενοι Αμερικανό αξιωματούχο που διατήρησε την ανωνυμία του, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό χτύπησαν δεκάδες σημεία στην κεντρική Συρία. Στους στόχους περιλαμβάνονταν αποθήκες όπλων και άλλα κτίρια που θεωρούνται πως στήριζαν τη δράση του ISIS.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την επιχείρηση, ανακοινώνοντας επίσημα την έναρξη της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HAWKEYE STRIKE». Σύμφωνα με τη σχετική δήλωση του επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, οι επιδρομές είχαν ως στόχο την εξουδετέρωση μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, των υποδομών τους και των αποθηκών οπλισμού, ως άμεση απάντηση στην επίθεση που σκότωσε τα δύο μέλη των αμερικανικών δυνάμεων.

«Αυτό δεν είναι η αρχή ενός πολέμου — είναι μια δήλωση εκδίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεν θα διστάσουν ποτέ και δεν θα υποχωρήσουν ποτέ στην υπεράσπιση του λαού μας», τόνισε ο Χέγκσεθ μέσα από ανάρτησή του στο X.

Οι αεροπορικές και πυροβολικές επιθέσεις αναμενόταν να διαρκέσουν αρκετές ώρες και σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «μαζική επίθεση». Παράλληλα, λογαριασμοί σε συριακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για σειρά εκρήξεων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο ήταν οι πρώτες απώλειες των ΗΠΑ στη Συρία από τότε που κατέρρευσε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Σύμφωνα με πληροφορίες από Αμερικανούς και Σύρους αξιωματούχους, τα θύματα συμμετείχαν σε αντιτρομοκρατική επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους στην Παλμύρα, όταν δέχθηκαν πυρά από σκοπευτή.

Η επιχείρηση της Παρασκευής δείχνει μια αιφνίδια στρατιωτική κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ σε μία περίοδο όπου η αμερικανική παρουσία στη Συρία έχει μειωθεί σημαντικά — περίπου 1.000 στρατιώτες παραμένουν πλέον στην περιοχή, δηλαδή ο μισός αριθμός σε σχέση με την αρχή του έτους. Η μείωση αυτή αντανακλά τη μεταβολή του περιβάλλοντος ασφάλειας στη Συρία μετά την πτώση της κυβέρνησης Άσαντ.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για τη δολοφονική επίθεση, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις τόσο του Πενταγώνου όσο και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συγκλίνουν στο ότι ο δράστης ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

