Ζελένσκι: Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε σήμερα ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να πείσουν τη Ρωσία να βάλει τέλος στον πόλεμο, την ώρα που απεσταλμένοι της Μόσχας και του Κιέβου πρόκειται να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο συνομιλιών στο Μαϊάμι.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν αυτή τη δύναμη. Και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις, πέραν των ΗΠΑ» είπε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα σχόλια που έκανε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία αν αποτύχουν οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα στηρίξει την πρόταση των ΗΠΑ για τριμερείς συνομιλίες (Ρωσία-Ουκρανία-ΗΠΑ), εφόσον κάτι τέτοιο διευκολύνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων και ανοίξει τον δρόμο για μια σύνοδο κορυφής. «Η Αμερική προτείνει τώρα τριμερή συνάντηση των συμβούλων εθνικής ασφάλειας. Εάν μπορεί να γίνει τώρα μια τέτοια συνάντηση που θα οδηγήσει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου ή σε μια συμφωνία για τριμερή συνάντηση των ηγετών, θα στηρίζαμε αυτές τις προτάσεις. Ας δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα», πρόσθεσε. Ταυτόχρονα ωστόσο είπε ότι δεν είναι πεπεισμένος ότι μια τέτοια συνάντηση θα έφερνε «κάτι καινούριο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εντείνουν τις πιέσεις τους στη Ρωσία. «Οι ΗΠΑ πρέπει να το πουν ξεκάθαρα: εάν δεν υπάρχει διπλωματική οδός, τότε θα υπάρξει καθολική πίεση», είπε, αναφερόμενος στην πιθανότητα, για παράδειγμα, παράδοσης περισσότερων όπλων στην Ουκρανία ή την επέκταση των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία.

Ένας συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών θα ήταν να σταματήσουν στις σημερινές γραμμές του μετώπου, επανέλαβε, τονίζοντας ότι ο έλεγχος της Ουκρανίας επί του μη κατεχόμενου τμήματος του Ντονμπάς είναι μια «θέση αρχής» για το Κίεβο. Όσον αφορά τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στο Ντονμπάς, είπε ότι αυτό θα το αποφασίσει ο ουκρανικός λαός.

