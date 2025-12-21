IQ 160: Ο φάκελος με το τεστ πατρότητας ανοίγει, απόψε στις 21:00 στο Star

Σύνοψη από το

  • Ο Τηλέμαχος μαθαίνει πως ο Καλατζής είναι ο «ανταγωνιστής» του στο θέμα της πατρότητας, ενώ η Πηνελόπη αποφασίζει να ανοίξει τον φάκελο με το τεστ, με αποτέλεσμα που δεν είναι αυτό που ευχόταν.
  • Ενώ μια σαραντάχρονη ινφλουένσερ δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση, η Πηνελόπη, παρά την άδεια τοκετού, ιντριγκάρεται από τη δολοφονία ενός οφθαλμίατρου.
  • Κυνηγώντας επίμονα τον ύποπτο, αγνοεί τις συσπάσεις του τοκετού και γεννά στη ρεσεψιόν, ώσπου έρχεται η μεγάλη ανατροπή: Το φούτερ που χρησιμοποιήθηκε για το τεστ πατρότητας δεν ήταν δικό του, αλλά του Καλατζή!
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

IQ 160: Ο φάκελος με το τεστ πατρότητας ανοίγει, απόψε στις 21:00 στο Star

Ανατρεπτικό το νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “IQ 160” στις 21:00 στο Star.

Ο Τηλέμαχος έχει μάθει πως ο Καλατζής είναι ο «ανταγωνιστής» του, στο θέμα της πατρότητας του παιδιού της Πηνελόπης. Παραμένει, όμως, δίπλα της και «φροντίζει» για όλα με έναν «φορτικό» τρόπο.

Μια σαραντάχρονη ινφλουένσερ και μητέρα δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση, μέσω του κινητού της και το πτώμα της βρίσκεται σε ένα ερειπωμένο κτίσμα.

Οι ακόλουθοί της είναι σοκαρισμένοι και προσπαθούν να βοηθήσουν και ειδικά η πιο φανατική από αυτούς, που όχι μόνο λάτρευε την ινφλουένσερ, αλλά την ακολουθούσε και σε κάθε της βήμα.

Η ομάδα αρχικά χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της, ώσπου διαπιστώνουν ότι η γυναίκα είναι φαντασιόπληκτη.  Έχει φτιάξει στο μυαλό της μια ιστορία μυστηρίου που δε στέκει, αλλά που δυστυχώς «όπλισε» το χέρι του δολοφόνου.

Ο Τηλέμαχος μαθαίνει για τη συμμετοχή της Πηνελόπης στην έρευνα και τα βάζει με τον Καλατζή, πιστεύοντας ότι εκείνος την πιέζει να το κάνει. Η Πηνελόπη αποφασίζει να ανοίξει επιτέλους τον φάκελο με το τεστ πατρότητας, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ευχόταν…

Ο Καλατζής έχει απογοητευτεί μαθαίνοντας ότι δεν είναι αυτός ο πατέρας του παιδιού της Πηνελόπης.

Εκείνη βρίσκεται σε υποχρεωτική άδεια τοκετού, αλλά μια καινούργια υπόθεση την ιντριγκάρει: Ένας 45χρονος  οφθαλμίατρος βρίσκεται δολοφονημένος, στο ιατρείο του.

Η Πηνελόπη πιστεύει ότι ο ένοχος είναι ο συνέταιρος του θύματος, ο επίσης οφθαλμίατρος Γρηγόρης Ραγκαβής, αλλά δεν έχει αποδείξεις.

Παρόλα αυτά, το ένστικτό της τής λέει ότι αυτός είναι ο δολοφόνος και κάνει τα πάντα για να καταρρίψει το ισχυρό του άλλοθι, φτάνοντας ακόμη και σε σημείο να παραλογίζεται!

Συνεχίζοντας το επίμονο κυνηγητό του Ραγκαβή, αγνοεί τις συσπάσεις του τοκετού, που έχουν ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα να γεννήσει τελικά στη ρεσεψιόν της οφθαλμολογικής κλινικής, με τη βοήθεια του Καλατζή.

Παρά την ταλαιπωρία της, είναι χαρούμενη που διαλεύκανε την υπόθεση και συγκινημένη, που κρατάει τον γιο της στην αγκαλιά της.

Το ίδιο συγκινημένος και ενθουσιασμένος είναι και ο Τηλέμαχος, ώσπου έρχεται η μεγάλη ανατροπή: Το φούτερ που χρησιμοποιήθηκε για το τεστ πατρότητας δεν ήταν δικό του, αλλά του Καλατζή!

Δείτε εδώ το trailer του 11ου & 12ου  επεισοδίου της σειράς IQ 160

(Φινάλε 3ου Κύκλου):

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο εγκέφαλός μας ξεπερνά ακόμα σε εξυπνάδα το ΑΙ – Ποιο είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλύτεροι

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

IRIS: Διπλασιάζεται το όριο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών – Οι νέες αλλαγές και πότε θα εφαρμοστούν

Η επόμενη ημέρα για τις ελληνικές τράπεζες -Τι λένε κορυφαία στελέχη του κλάδου

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
15:08 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται και πάλι κοντά

Το νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», θα προβληθεί απόψε Κυριακή 2...
09:43 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Το λάθος στην ταινία Die Hard που άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Μπρους Γουίλις

Ένας φανατικός των ταινιών άφησε άναυδους τους θαυμαστές του Die Hard, επισημαίνοντας τρία βασ...
08:13 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά τη Στέρνα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα δυο τελευταία, συγκλονιστικά επεισόδια του 2025 της σειρά...
08:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το κορυ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα