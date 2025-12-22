Γαλλία: Τουλάχιστον 4 τραυματίες σε έκρηξη σε εργοστάσιο στη Λυών

Σύνοψη από το

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής σιλικόνης στα προάστια της Λυών στην Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 14:45 τοπική ώρα και υπάλληλος επικοινωνίας του εργοστασίου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «προκλήθηκε από υδρογόνο».

Η αστυνομία απέκλεισε μία περιοχή σε ακτίνα μήκους 2 χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο και οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην εισέρχονται στην περιοχή της έκρηξης.

