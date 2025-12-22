Γαλλία: Τουλάχιστον 4 τραυματίες σε έκρηξη σε εργοστάσιο στη Λυών

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής σιλικόνης στα προάστια της Λυών στην Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV.
Η έκρηξη σημειώθηκε στις 14:45 τοπική ώρα και υπάλληλος επικοινωνίας του εργοστασίου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «προκλήθηκε από υδρογόνο».
ALERTE – Explosion signalée sur le site Seveso seuil haut d’Elkem Silicones à Saint-Fons, près de Lyon. Au moins 4 personnes blessées, dont deux grièvement.
Le plan ORSEC vient d’être déclenché, un périmètre de 1700 mètres autour de l’entreprise est mis en place et des routes… pic.twitter.com/LFSPBzNhVO
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 22, 2025
Η αστυνομία απέκλεισε μία περιοχή σε ακτίνα μήκους 2 χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο και οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην εισέρχονται στην περιοχή της έκρηξης.
Au moins quatre blessés dont deux graves après une explosion dans une usine de fabrication de silicone dans la banlieue de Lyon pic.twitter.com/FaPF2ROdM5
— BFM (@BFMTV) December 22, 2025