Γαλλία: Τουλάχιστον 4 τραυματίες σε έκρηξη σε εργοστάσιο στη Λυών

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, σε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής σιλικόνης στα προάστια της Λυών στην Γαλλία, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 14:45 τοπική ώρα και υπάλληλος επικοινωνίας του εργοστασίου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «προκλήθηκε από υδρογόνο».

ALERTE – Explosion signalée sur le site Seveso seuil haut d’Elkem Silicones à Saint-Fons, près de Lyon. Au moins 4 personnes blessées, dont deux grièvement.

Le plan ORSEC vient d’être déclenché, un périmètre de 1700 mètres autour de l’entreprise est mis en place et des routes… pic.twitter.com/LFSPBzNhVO — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 22, 2025

Η αστυνομία απέκλεισε μία περιοχή σε ακτίνα μήκους 2 χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο και οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην εισέρχονται στην περιοχή της έκρηξης.