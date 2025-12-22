Σεργκέι Ριαμπκόφ: «Αργή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνοψη από το

  • Η Ρωσία, μέσω του Σεργκέι Ριαμπκόφ, έκανε λόγο για «αργή πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας «κακόβουλες απόπειρες» για την τορπίλιση των συνομιλιών.
  • Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την εξεύρεση «λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης», ενώ επέκρινε τη στάση ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο.
  • Νέες συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα, χωρίς να οδηγήσουν σε σημαντική πρόοδο, ωστόσο ΗΠΑ και Ουκρανία τις χαιρέτισαν ως «παραγωγικές και εποικοδομητικές».
Enikos Newsroom

διεθνή

Σεργκέι Ριαμπκόφ
Πηγή: ΕΡΑ

Η Ρωσία δια στόματος του Σεργκέι Ριαμπκόφ έκανε σήμερα λόγο για «αργή πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με το σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλοντας παράλληλα τις «κακόβουλες απόπειρες» ορισμένων χωρών να οδηγήσουν σε αποτυχία τις συνομιλίες.

«Παρατηρούμε αργή πρόοδο. Συνοδεύεται από εξαιρετικά δυσοίωνες και κακόβουλες απόπειρες μιας ομάδας χωρών που ασκούν επιρροή που έχουν ως στόχο να τορπιλίσουν αυτές τις προσπάθειες και να εκτροχιάσουν τη διπλωματική διαδικασία» είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Ο Ριαμπκόφ επαίνεσε τη βούληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για εξεύρεση «λύσεων που θα αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και θα έχουν διάρκεια», επικρίνοντας τη στάση ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο σχέδιο της Ουάσινγκτον, που παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα μήνα και αποτελεί έκτοτε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μια ρωσοαμερικανική συμφωνία για την Ουκρανία «είναι αυτό που φοβούνται τόσο οι αντίπαλοί μας στις Βρυξέλλες και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσας οι οποίοι, ακόμη και στους χειρότερους εφιάλτες τους, δεν μπορούν να φανταστούν τα αποτελέσματα για τα οποία εργαζόμαστε», πρόσθεσε. «Θα συνεχίσουμε να προχωρούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας», κατέληξε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Νέες συνομιλίες επί του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, με ξεχωριστές συναντήσεις της αμερικανικής αντιπροσωπείας με τους απεσταλμένους της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Αν και αυτός ο τελευταίος κύκλος των διαπραγματεύσεων δεν οδήγησε σε κάποια σημαντική πρόοδο, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία χαιρέτισαν τις συνομιλίες χαρακτηρίζοντάς τις «παραγωγικές και εποικοδομητικές».

19:00 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τζόρτζια Μελόνι: «Η δύναμη των στρατών είναι το ισχυρότερο μέσο ενάντια στους πολέμους»

«Η δύναμη των στρατών και η αξιοπιστία τους, είναι το ισχυρότερο μέσο ενάντια στους πολέμους. ...
17:09 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea σε ηλικία 74 ετών

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο Βρετανός τραγουδιστής και στιχουργός Chris Rea έπειτα από σύντομη α...
14:47 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

L’ Espresso: «Η ρεβάνς της Ελλάδας: Ήταν ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ και πέρασε στην ανάκαμψη»

Το ιταλικό περιοδικό πολιτικής ανάλυσης «L’ Espresso» αναφέρεται στην αρχή της οικονομικής κρί...
13:29 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Αναπτύσσει όπλο για να στοχεύσει τους δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ – Τι υποστηρίζουν μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ

Δυο μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ εκφράζουν ανησυχία ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα νέο όπλο κ...
