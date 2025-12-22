Ανδρουλάκης: Δύσκολα τα πράγματα στην οικονομία μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία της οικονομίας μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στα τέλη του 2026, φοβούμενος δύσκολες καταστάσεις.
  • Εκτίμησε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, καθώς ο πρωθυπουργός θα διαθέτει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και το 2026.
  • Σχετικά με τη φημολογούμενη ίδρυση νέων κομμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκτίμησε ότι θα έχουν ανεπαίσθητη επίπτωση στο κόμμα του.
Ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία και την κατάσταση της οικονομίας όταν λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας φόβους για το ενδεχόμενο να προκύψουν δύσκολες καταστάσεις.

Συνομιλώντας με τους πολιτικούς συντάκτες που παρακολουθούν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια εορταστικού γεύματος που τους παρέθεσε το μεσημέρι στη Καισαριανή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είχε μειωμένη δημοσιότητα, ενώ στην οικονομία είναι εμφανή τα ολιγοπώλια στη Υγεία, την Ενέργεια και το χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σχετικά με το χρόνο των εκλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε πως πλην εκτάκτου γεγονότος, ο κ. Μητσοτάκης θα αποφασίσει την προσφυγή σε εκλογές το 2027, αφού και το 2026 θα έχει ακόμη πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης να δαπανήσει.

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό που τείνει να διαμορφωθεί εφόσον επιβεβαιωθούν οι φήμες για ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και προκύψει το λεγόμενο «κόμμα Καρυστιανού», ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα έχουν ανεπαίσθητη επίπτωση.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε και πάλι ότι το συνέδριο του κόμματος θα γίνει τον Μάρτιο και θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός, ενώ δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για φημολογούμενες προσχωρήσεις βουλευτών κι άλλων παραγόντων, στο ΠΑΣΟΚ, από τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

