Λαμία: Συναγερμός για άνδρα που ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα και άνοιξε φιάλη υγραερίου 

Σε εξέλιξη είναι εδώ και αρκετή ώρα επιχείρηση της αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό άνδρα, ο οποίος βρίσκεται κλειδωμένος μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λαμίας και φέρεται να έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με το LamiaReport όταν ένας επαγγελματίας κλειδαράς, που κλήθηκε από την αστυνομία, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, ο άνδρας έριξε και πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε και έξω από την πόρτα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί εκκένωσαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας προληπτικά, και προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού δεν απαντά στις εκκλήσεις τους.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας.

18:46 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πέτρος Γέμτος: Θλίψη στο τελευταίο «αντίο» στον πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Πέτρου Γέμτου, πρώην Πρύτανη και Ομότιμου Καθηγητή του...
18:33 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Κυκλοφοριακή συμφόρηση σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται το απόγευμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, σε πολλούς από τους κεντρικ...
18:28 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε βίντεο

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν αγρότες έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία...
18:11 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στα διόδια Καλαμακίου στην Αθηνών – Κορίνθου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όταν ένα αγροτικό όχημ...
