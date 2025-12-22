Λαμία: Συναγερμός για άνδρα που ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα και άνοιξε φιάλη υγραερίου 

Σε εξέλιξη είναι εδώ και αρκετή ώρα επιχείρηση της αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό άνδρα, ο οποίος βρίσκεται κλειδωμένος μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Λαμίας και φέρεται να έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου.

Σύμφωνα με το LamiaReport όταν ένας επαγγελματίας κλειδαράς, που κλήθηκε από την αστυνομία, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, ο άνδρας έριξε και πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε και έξω από την πόρτα.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και για τον λόγο αυτό οι αστυνομικοί εκκένωσαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας προληπτικά, και προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού δεν απαντά στις εκκλήσεις τους.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας.