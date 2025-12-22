Τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες – Στο νοσοκομείο ένας 53χρονος

Τροχαίο ατύχημα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 στον Πλάτανο Καλυβίων, στο Αγρίνιο.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκαν ΙΧ με φορτηγάκι που κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα, επί της Εθνικής Οδού Αγγελοκάστρου – Αγρινίου.

Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το ένα εκ των δύο εμπλεκόμενων οχημάτων κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες, σύμφωνα με το agriniopress.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθότι απαιτήθηκε η αρωγή τους στον απεγκλωβισμό του ενός οδηγού και στον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Ένας άνδρας 53 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου ελαφρά τραυματίας.