Τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγάκι και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες – Στο νοσοκομείο ένας 53χρονος

Σύνοψη από το

  • Τροχαίο ατύχημα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 στον Πλάτανο Καλυβίων, στο Αγρίνιο.
  • ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγάκι επί της Εθνικής Οδού Αγγελοκάστρου – Αγρινίου, με σοβαρές υλικές ζημιές και το ένα όχημα να καταλήγει στις προστατευτικές μπάρες.
  • Ένας άνδρας 53 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου ελαφρά τραυματίας. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η αρωγή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Enikos Newsroom

Τροχαίο στο Αγρίνιο

Τροχαίο ατύχημα έγινε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 στον Πλάτανο Καλυβίων, στο Αγρίνιο.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκαν ΙΧ με φορτηγάκι που κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα, επί της Εθνικής Οδού Αγγελοκάστρου – Αγρινίου.

Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το ένα εκ των δύο εμπλεκόμενων οχημάτων κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες, σύμφωνα με το agriniopress.

Τροχαίο στο Αγρίνιο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθότι απαιτήθηκε η αρωγή τους στον απεγκλωβισμό του ενός οδηγού και στον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Ένας άνδρας 53 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου ελαφρά τραυματίας.

Τροχαίο στο Αγρίνιο

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

