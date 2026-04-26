Αθήνα: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής αγώνα δρόμου

Σήμερα διεξάγεται ο «17ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος και Παράλληλοι Αγώνες». Λόγω του αγώνα δρόμου θα εφαρμοστούν σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους των Δήμων Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 05.00 έως 13.00, ως εξής:

  • Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Συγγρού (θέση Ψαλίδι) και της Λεωφ. Αμφιθέας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
  • Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ιωάννου Φιξ έως το ύψος της συμβολής της με την Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Κατά τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

  • Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Γλυφάδα/Πειραιά) – Λεωφ. Αμφιθέας – Λεωφ. Ποσειδώνος.
  • Στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πειραιά προς Γλυφάδα: Λεωφ. Συγγρού (προς Αθήνα) – Ζησιμοπούλου – Αγ. Αναργύρων – Λεωφ. Αμφιθέας ή Δημοσθένους – Λεωφ. Αμφιθέας.
  • Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 04.00’ έως 13.00’, επί της οδού Π. Ιωάννου Αυγέρη (έμπροσθεν Θ/Κ Αβέρωφ-Δημοτικού Κολυμβητηρίου Π. Φαλήρου), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αφροδίτης και Μωραϊτίνη (έμπροσθεν TAE KWON DO) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

