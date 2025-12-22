Κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ-α-τετ με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.
Αμέσως μετά ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.
Οι συναντήσεις γίνονται στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
Together with @IsraeliPM Netanyahu in a meeting with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and my friend Greek FM Giorgios Gerapetritis. We’ll continue strengthening Israel-Greece relations!
🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/HIGixIJNeJ
— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 22, 2025