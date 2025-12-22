Κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ-α-τετ με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.

Αμέσως μετά ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

Οι συναντήσεις γίνονται στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.