Κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ-α-τετ με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ.
  • Αμέσως μετά ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.
  • Οι συναντήσεις γίνονται στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
Κυριάκος Μητσοτάκης Μπέντζαμιν Νετανιάχου

