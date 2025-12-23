Δήμος Αθηναίων: Αναβάλλεται η «Νύχτα των Ευχών» λόγω της κακοκαιρίας – Πότε θα πραγματοποιηθεί

Για την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00 μετατίθεται η εκδήλωση του δήμου Αθηναίων «Η Νύχτα των Ευχών», στην πλατεία Κοτζιά.

Η εκδήλωση επρόκειτο να γίνει αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, ωστόσο η αναβολή της κρίθηκε αναγκαία, μετά τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, που μιλάει για καταιγίδα.

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, «Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση. Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο δήμος στην πλατεία Κοτζιά.