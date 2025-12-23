Δήμος Αθηναίων: Αναβάλλεται η «Νύχτα των Ευχών» λόγω της κακοκαιρίας – Πότε θα πραγματοποιηθεί

Σύνοψη από το

  • Η εκδήλωση του δήμου Αθηναίων «Η Νύχτα των Ευχών» μετατίθεται για την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στην πλατεία Κοτζιά.
  • Η αναβολή της κρίθηκε αναγκαία μετά τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, που μιλάει για καταιγίδα, καθώς επρόκειτο να γίνει αύριο, παραμονή Χριστουγέννων.
  • Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, «Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση, με τα φαναράκια να «πετάξουν» για πρώτη φορά με φόντο τη νέα Χριστουγεννιάτικη Αγορά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΘΗΝΑ

Για την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00 μετατίθεται η εκδήλωση του δήμου Αθηναίων «Η Νύχτα των Ευχών», στην πλατεία Κοτζιά.

Η εκδήλωση επρόκειτο να γίνει αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, ωστόσο η αναβολή της κρίθηκε αναγκαία, μετά τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, που μιλάει για καταιγίδα.

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, «Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση. Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο δήμος στην πλατεία Κοτζιά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Τράπεζες: Δείτε ποιες ημέρες θα είναι κλειστές – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις συναλλαγές σας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Νέα μαρτυρία για τον αγνοούμενο γιατρό – Τι λέει ο πατέρας του – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται για 16η ημέρα η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από ...
18:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κολωνάκι: Συνελήφθη 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος που πουλούσε απομιμητικά προϊόντα – ΦΩΤΟ 

Από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη μεσημβρινές ώρε...
18:40 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας – Πορεία αγροτών με τρακτέρ προς την πόλη

Στον κόμβο της Θουρίας, τα τρακτέρ από το μπλόκο κατευθύνονται στην πόλη της Καλαμάτας. Αντιπρ...
18:29 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ανοίγουν 2 λωρίδες σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο μετά τις ουρές χιλιομέτρων – Συζητήσεις Τροχαίας – αγροτών

Ανοίγουν σταδιακά δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο, ύστερα από συνεννόηση τ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα