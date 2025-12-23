Ανοίγουν 2 λωρίδες σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο μετά τις ουρές χιλιομέτρων – Συζητήσεις Τροχαίας – αγροτών

Ανοίγουν σταδιακά δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο, ύστερα από συνεννόηση των αγροτών και της Τροχαίας, μετά τις ατελείωτες ουρές οχημάτων που είχαν σχηματιστεί τόσο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όσο και στις παρακαμπτήριες οδούς, όπου διοχετεύεται η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποια σημεία υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμη κάποια τρακτέρ, με αποτέλεσμα να έχει ανοίξει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Αντίστοιχες συζητήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται και με τους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας.

Εδώ και λίγη ώρα υπήρχαν πληροφορίες ότι οι αγρότες των μπλόκων βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με την Τροχαία. Η Τροχαία ζήτησε να δοθούν επιπλέον λωρίδες λόγω της πολύωρης αναμονής και της ταλαιπωρίας των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι αγρότες έχουν διαμηνύσει ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν οι ταξιδιώτες.

Σημειώνεται ότι στη Ριτσώνα η ουρά των οχημάτων έφτανε τα 10 χλμ. και ο δρόμος έμοιαζε με ένα ατελείωτο πάρκινγκ. Σε πολλά σημεία οι οδηγοί αναζητούσαν εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και μέσα από χωματόδρομους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα.