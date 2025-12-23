Ανοίγουν 2 λωρίδες σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο μετά τις ουρές χιλιομέτρων – Συζητήσεις Τροχαίας – αγροτών

Σύνοψη από το

  • Άνοιξαν έξτρα λωρίδες σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα, μετά τις ατελείωτες ουρές οχημάτων που είχαν σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.
  • Οι αγρότες των μπλόκων βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με την Τροχαία, η οποία ζήτησε επιπλέον λωρίδες λόγω της πολύωρης αναμονής και της ταλαιπωρίας των εκδρομέων.
  • Οι αγρότες έχουν διαμηνύσει ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρηθούν οι ταξιδιώτες, ενώ στη Ριτσώνα η ουρά των οχημάτων έφτανε τα 10 χλμ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Ανοίγουν 2 λωρίδες σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο μετά τις ουρές χιλιομέτρων – Συζητήσεις Τροχαίας – αγροτών

Ανοίγουν σταδιακά δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Θήβα, Ριτσώνα και Κάστρο, ύστερα από συνεννόηση των αγροτών και της Τροχαίας, μετά τις ατελείωτες ουρές οχημάτων που είχαν σχηματιστεί τόσο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όσο και στις παρακαμπτήριες οδούς, όπου διοχετεύεται η κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποια σημεία υπάρχει πρόβλημα γιατί δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμη κάποια τρακτέρ, με αποτέλεσμα να έχει ανοίξει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Αντίστοιχες συζητήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται και με τους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας.

Εδώ και λίγη ώρα υπήρχαν πληροφορίες ότι οι αγρότες των μπλόκων βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με την Τροχαία. Η Τροχαία ζήτησε να δοθούν επιπλέον λωρίδες λόγω της πολύωρης αναμονής και της ταλαιπωρίας των εκδρομέων για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Οι αγρότες έχουν διαμηνύσει ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν οι ταξιδιώτες.

Σημειώνεται ότι στη Ριτσώνα η ουρά των οχημάτων έφτανε τα 10 χλμ. και ο δρόμος έμοιαζε με ένα ατελείωτο πάρκινγκ. Σε πολλά σημεία οι οδηγοί αναζητούσαν εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και μέσα από χωματόδρομους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Τράπεζες: Δείτε ποιες ημέρες θα είναι κλειστές – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις συναλλαγές σας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Δήμος Αθηναίων: Αναβάλλεται η «Νύχτα των Ευχών» λόγω της κακοκαιρίας – Πότε θα πραγματοποιηθεί

Για την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, στις 18:00 μετατίθεται η εκδήλωση του δήμου Αθηναίων «Η Νύχτ...
19:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κρήτη: Νέα μαρτυρία για τον αγνοούμενο γιατρό – Τι λέει ο πατέρας του – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται για 16η ημέρα η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από ...
18:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Κολωνάκι: Συνελήφθη 65χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος που πουλούσε απομιμητικά προϊόντα – ΦΩΤΟ 

Από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη μεσημβρινές ώρε...
18:40 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Καλαμάτα: Κλειστός ο κόμβος της Θουρίας – Πορεία αγροτών με τρακτέρ προς την πόλη

Στον κόμβο της Θουρίας, τα τρακτέρ από το μπλόκο κατευθύνονται στην πόλη της Καλαμάτας. Αντιπρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα