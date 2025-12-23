Ιλίσια: Διασωληνωμένος και σε σοβαρή κατάσταση ο συντηρητής του ασανσέρ – Πώς έγινε το ατύχημα στο σούπερ μάρκετ

Σύνοψη από το

  • Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο συντηρητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε συντήρηση σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.
  • Ο άνδρας εγκλωβίστηκε στην οροφή του ανελκυστήρα, καθώς αυτός τέθηκε σε λειτουργία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του.
  • Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του, ενώ ο τραυματίας, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο συντηρητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε συντήρηση σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο άνδρας έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα, όταν εκείνος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τέθηκε σε λειτουργία και μετακινήθηκε στον πάνω όροφο, με αποτέλεσμα να εγκλωβίσει τον συντηρητή στην οροφή.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Έως 6 διανυκτερεύσεις για χειμερινές διακοπές των κατόχων voucher – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκ...

ΔΥΠΑ: Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Δεκάδες τρακτέρ στο κέντρο της Καλαμάτας – Στο μπλόκο της Θουρίας τα Χριστούγεννα οι αγρότες – ΒΙΝΤΕΟ

Δυναμική παρουσία είχαν στο κέντρο της Καλαμάτας το βράδυ της Τρίτης αγρότες και κτηνοτρόφοι τ...
20:29 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Έξοδος για τα Χριστούγεννα: Περισσότερα από 42.000 οχήματα έφυγαν από τις εθνικές οδούς – Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Περι...
20:18 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τη δράση της συμμορίας των «τιμωρών» – Πώς παγίδευαν τα θύματά τους

Δικογραφία σχηματίστηκε για τα 9 άτομα, ηλικίας 16 έως 19 ετών, για τις επιθέσεις στο άλσος Με...
19:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πάτρα: Μητέρα και γιος συνελήφθησαν για ναρκωτικά – Τι εντοπίστηκε στο σπίτι τους

Μητέρα και γιος συνελήφθησαν από τους άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πατρών. Σύμφω...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα