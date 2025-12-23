Ιλίσια: Διασωληνωμένος και σε σοβαρή κατάσταση ο συντηρητής του ασανσέρ – Πώς έγινε το ατύχημα στο σούπερ μάρκετ

Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο συντηρητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε συντήρηση σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο άνδρας έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα, όταν εκείνος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τέθηκε σε λειτουργία και μετακινήθηκε στον πάνω όροφο, με αποτέλεσμα να εγκλωβίσει τον συντηρητή στην οροφή.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025

