Υμηττός: Κατέρρευσε τμήμα τοίχου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο – «Ευτυχώς δεν περνούσε κάποιο παιδί»

Την κατάρρευση τμήματος τοίχου σε αίθουσα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού κατήγγειλε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολικού συγκροτήματος.

Με ανακοίνωση στο Facebook, ο Σύλλογος Γονέων σημειώνει ότι χθες, Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης έπεσε κομμάτι του τοίχου ακριβώς πάνω από την πόρτα μιας αίθουσας. «Ευτυχώς δεν περνούσε κανένα παιδί από κάτω», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Ενημερώσαμε αμέσως τη Διεύθυνση του σχολείου. Στείλαμε επίσης επείγουσα επιστολή στον Δήμο και ζητάμε να ελεγχθούν άμεσα οι αίθουσες, οι φεγγίτες και όλο το κτίριο. Θεωρούμε ότι, με αφορμή και το συμβάν στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, θα πρέπει να οργανωθεί μια μαζική κινητοποίηση από τους Συλλόγους Γονέων ώστε να κάνουμε παρέμβαση στον Δήμο για την άθλια κτιριακή κατάσταση των σχολείων μας που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας, όπως εκφράσαμε και στην Ένωση, που παραβρέθηκε στη σημερινή μας συνέλευση» τονίζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

«Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να περιμένει. Είναι υπόθεση όλων μας!», καταλήγει η ανακοίνωση.