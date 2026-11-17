Ο έρωτας του Θανάση Πρωτοψάλτη και της Ναταλίας Μεταξά γεννήθηκε στα γήπεδα, άντεξε στις αποστάσεις και επισφραγίστηκε με τη συγκατοίκηση και έναν χριστουγεννιάτικο αρραβώνα.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης συγκαταλέγεται στα σημαντικά ονόματα του ελληνικού βόλεϊ. Με σπουδαία παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει ξεχωρίσει για τις επιδόσεις, την εμπειρία και την ηγετική φυσιογνωμία του, αφού είναι αρχηγός του «τριφυλλιού» και της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών. Η Ναταλία Μεταξά έχει διαγράψει τη δική της αγωνιστική πορεία στο βόλεϊ και έχει επίσης συνδέσει το όνομά της με τον Παναθηναϊκό. Ως εκ τούτου, η δική τους ιστορία αγάπης δεν ξεκίνησε με κάποια ρομαντική έξοδο, αλλά μέσα στα γήπεδα. Η κοινή αγάπη τους για το βόλεϊ αποτέλεσε την αφετηρία ενός ειδυλλίου που με τα χρόνια εξελίχθηκε σε σχέση ζωής.

Ενα από τα πιο όμορφα κεφάλαια αυτής της σχέσης γράφτηκε τα Χριστούγεννα του 2019. Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Θ. Πρωτοψάλτης και η Ν. Μεταξά αρραβωνιάστηκαν με φόντο μια λίμνη, επισφραγίζοντας την αγάπη τους. Η συγκατοίκηση ήρθε ως φυσική εξέλιξη. Οι δυο τους έχουν πλέον τη δυνατότητα να μοιράζονται όχι μόνο τις σημαντικές στιγμές, αλλά και τις μικρές, καθημερινές συνήθειες που χτίζουν μια κοινή ζωή.

Σε παλαιότερες αναφορές τους έχουν μιλήσει με τρυφερότητα γι’ αυτή τη συμβίωση, ενώ σημαντική θέση στην καθημερινότητά τους έχει και το σκυλάκι τους, η Άριελ, την οποία ο Θανάσης είχε χαρίσει ως δώρο στη σύντροφό του. Τα ταξίδια παραμένουν μία από τις αγαπημένες τους συνήθειες. Είτε πρόκειται για επαγγελματικές μετακινήσεις είτε για αποδράσεις, προσπαθούν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, μακριά από την πίεση των γηπέδων. Έτσι βρέθηκαν και πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου κατάφεραν να ξεκλέψουν λίγο χρόνο και να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης. Μπορεί το ταξίδι τους να είχε επαγγελματικό χαρακτήρα, ωστόσο οι δυο τους φρόντισαν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για μια μικρή ανάσα από την απαιτητική καθημερινότητα.