Άριελ Κωνσταντινίδη: «Είχα πολύ μπερδεμένο στο κεφάλι μου το κακοποιητικό σύστημα, ως κανονικό»

Στο πώς μπήκε στον χώρο της τηλεόρασης αναφέρθηκε η Άριελ Κωνσταντινίδη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου. Η ηθοποιός, η οποία βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας από μικρή ηλικία, εξομολογήθηκε την ανάγκη που είχε να έχει παρέα, καθώς και στο πώς η στάση της μητέρας της, την οδήγησε στο να γίνει πολύ ανθεκτική.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Άριελ Κωνσταντινίδη εξήγησε πως: «Δεν με είχαν βάλει οι δικοί μου στον χώρο της τηλεόρασης και της διαφήμισης. Από εμένα είχε ξεκινήσει και από την ανάγκη μου κάτι να κάνω. Ήταν η ανάγκη μου να έχω παρέα».

«Με το ζόρι με πήγαιναν, απλώς της μητέρας μου ήταν: “Δεν θα μας ξεφτιλίσεις, θα πας και θα είσαι πρώτη”. Ήταν απόλυτα αγχωτικό, για αυτό και έχω γίνει πολύ ανθεκτική. Για αυτό και μπορώ και επιβιώνω σε όλα τα χαώδη συστήματα που μπορείς να με βάλεις. Βρίσκω την τρύπα να ανασαίνω», συνέχισε.

Αμέσως μετά, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Είχα πολύ μπερδεμένο στο κεφάλι μου το κακοποιητικό σύστημα, ως κανονικό σύστημα. Αυτό θέλει πολλά χρόνια και ψυχοθεραπείας και εμβάθυνσης για να το βγάλεις».